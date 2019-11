Veliki finale sta si priborila Stefanos Cicipas in Dominic Thiem #video

Treba je omeniti, da je bil Roger Federer v današnjem dvoboju le bleda senca tistega, kar je pokazal proti Novaku Đokoviću. A treba je priznati, da je Cicipas igral zelo dober tenis.

"Spominjam sem, da sem bil eden otrok, ki sem gledal ta turnir … Tudi predstavljati si nisem mogel, da bom stal tukaj, ampak se je zgodilo. Sanje so se uresničile," je takoj po dvoboju povedal mlad Grk, ki občuduje svojega današnjega nasprotnika in meni, da se od njega lahko še veliko nauči.

Najmlajši po letu 1991 Stefanos Cicipas je po letu 1991 postal najmlajši igralec, ki se je na svojem prvem turnirju najboljše osmerice uvrstil v finale. Leta 1991 je bil to Jim Courier, ki je bil pet dni mlajši od Cicipasa.

Foto: Reuters

Bolje je dvoboj začel Cicipas, ki je že v drugi igri uvodnega niza Švicarju vzel servis, v naslednji igri potrdil "break" in že takoj na začetku povedel s 3:0. Federer se je prvič na tabelo vpisal po četrti igri, ko je izid zmanjšal na 3:1. V nadaljevanju dvoboja smo videli kar nekaj zanimivih točk. Najbolj napeta je bila deveta igra, ko je imel Federer kar šest točk za odvzem servisa. Cicipas je v najbolj ključnih trenutkih obdržal trezno glavo ter izkoristil sedmo žogico za deveto igro in tudi prvi niz. Ta je trajal 47 minut.

Foto: Reuters

Tudi v drugem nizu je zdržal

Drugi niz se je začel podobno kot prvi. Enaindvajsetletni Cicipas je v tretji igri drugega niza brez izgubljene točke odvzel servis 38-letnemu Federerju. Švicar se ni pustil zmesti. V naslednji igri na servis Grka je imel že vodstvo 0:40. A v nadaljevanju ni šlo vse gladko. Cicipas je izenačil na 40:40, a je Federer nato le prvič v dvoboju izkoristil žogico za "break" in izenačil na 2:2. Veselje Baselčana ni trajalo dolgo, saj mu je Cicipas v naslednji igri spet vzel servis in povedel s 3:2. V naslednji igri je potrdil svojo prednost in imel v rokah vodstvo 4:2. Cicipas te prednosti v nadaljevanju ni zapravil in se zasluženo uvrstil v finale prestižnega turnirja. Dvoboj se je končal po eni uri in 36 minutah.

Dominic Thiem je drugi finalist Londona. Foto: Reuters

Dominic Thiem je bil od Zvereva boljši po dveh nizih

V večernem terminu sta igrala Aleksander Zverev, zmagovalec lanskega finalnega turnirja, in Dominic Thiem. Na koncu se je zmage veselil slednji, ki je zmagal z izidom 7:5, 6:3 in še enkrat več v Londonu potrdil dobro formo. Avstrijec je za zmago v polfinalu potreboval eno uro in 35 minut in sploh prvič prebil v finale tega turnirja. Pred tem je vedno obstal že v skupinskem delu.

Polfinale:

Stefanos Cicipas : Roger Federer 6:3, 6:4

Dominic Thiem : Aleksander Zverev 7:5, 6:3