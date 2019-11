Nadal po poti Đokovića, Nemec kot zadnji v polfinale

V Londonu na finalnem teniškem turnirju najboljše osmerice sta bila danes na sporedu še zadnja dva zelo zanimiva dvoboja, ki sta dala odgovor o zadnjem potniku v polfinale. Rafael Nadal je na prvem dvoboju sicer s 6:7 (4), 6:4 in 7:5 premagal Stefanosa Cicipaca, ki je tako doživel prvi poraz na turnirju, a to ni bilo dovolj za uvrstitev v polfinale, saj je Nemec Aleksander Zverev na drugem obračunu s 6:4 in 7:6 (4) ugnal Daniila Medvedeva in si je tako zagotovil nastop med najboljšimi štirimi igralci. Nadal se tako kot Đoković poslavlja že po prvem delu.