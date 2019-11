Sporočilo enega največjih športnikov, ki si ga velja zapomniti

V sredo je bil Španec v tretjem nizu dvoboja proti Daniilu Medvedevu že v povsem izgubljenem položaju, ko je zaostajal z 1:5. A Majorčan, tako kot je njemu v navadi, se ni predal do zadnjega. To se mu je na koncu obrestovalo z zelo pomembno zmago – 6:7 (3), 6:3, 7:6 (4) –, s katero je ohranil upanje za uvrstitev v polfinale.

Ko mu ni šlo, je le zmajeval z glavo. Foto: Gulliver/Getty Images

Mislil je, da bo čez pet minut v slačilnici

Čeprav Rafael Nadal nikoli ne popušča, je tokrat v tretjem nizu tudi sam pomislil, da se mu ne piše dobro. "V tistem trenutku verjetno razmišljaš, da boš čez pet minut v slačilnici, kar je nekaj povsem normalnega. Vseeno takrat igraš veliko bolj sproščeno, ker veš, da boš skoraj zagotovo izgubil," je uvodoma povedal 33-letni teniški igralec.

"Frustracije pridejo včasih zato, ker ne sprejemaš napak, ki jih delaš." Foto: Reuters

Španec vseeno ni obupal, čeprav mu je nasproti stal nasprotnik, ki je sicer psihološko zelo močan, kar je dokazal z letošnjimi uspehi. Rafa je v dvoboju delal veliko nepotrebnih napak. Marsikdo bi v teh situacijah izgubil živce, on pa je le hladno odkimaval z glavo. Meni, da gledalci ne smejo videti samo, kako se je vrnil in zmagal, ampak tudi, kako je se je odzval, ko je bil na robu poraza.

" … Seveda moraš biti tam in se boriti, ampak po mojem mnenju ni v redu, če pri zaostanku 1:5 zlomiš lopar ali izgubiš živce, ko ti stvari ne gredo najbolje. V tistem trenutku moraš ostati pozitiven, biti na igrišču in sprejeti dejstvo, da nasprotnik igra bolje od tebe. To je tisto, kar je pomembno. Frustracije pridejo včasih zato, ker ne sprejemaš napak, ki jih delaš," je razkril 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki med drugim pravi, da se zaveda, da tudi on dela napake, in je normalno, da jih sprejme.

"To je edino, kar skušam povedati. Ne verjemite, da ste preveč dobri. Sprejmite napake, ker jih vsi delajo, in morate vztrajati tudi po njih. To je edina pot," je še povedal Rafa, ki ima zdaj v skupini Andre Agassi eno zmago in poraz ter ostaja v igri za uvrstitev v polfinale.

Kot da bi igral zadnjo točko življenja. Foto: Gulliver/Getty Images

"On ni normalen"

Če je Rafael Nadal kljub temu, da je izjavil, da se takšen scenarij lahko zgodi enkrat na tisoč, ostal realen, je Paul Annacone, nekdanji trener Rogerja Federerja, povsem drugačnega mnenja. "On ni normalen. Vsako točko igra, kot da je njegova zadnja v življenju. Pri Medvedevu smo videli veliko pogledov, ironičnih nasmehov …," je povedal Annacone, ki meni, da se mora mladi Rus iz tega poraza nekaj naučiti.