Stefanos Cicipas veliki zmagovalec finalnega turnirja najboljše osmerice

Po tem, kar smo v nedeljo videli v finalu, lahko brez težav rečemo, da se za prihodnost tenisa ni bati. Ko se bo enkrat poslovila velika trojica (Rafael Nadal, Novak Đoković, Roger Federer), bodo ljubitelji tenisa lahko še vedno uživali v izjemnih predstavah. Stefanos Cicipas in Dominic Thiem sta v velikem finalu pokazala atomski tenis, saj so zmagovalca odločile malenkosti. Cicipas je še pred tremi leti kot 18-letnik ogreval Dominica Thiema, danes pa mu je v finalu zadal poraz in se veselil svojega največjega uspeha v karieri.

"Čestitam Dominicu za dobro igro in za izjemno sezono," so bile uvodne besede novopečenega zmagovalca in nato nadaljeval: "Bilo je neverjetno. Hvala ekipi, s katerimi sem uresničil svoje sanje. Hvala tudi mojemu očetu, ki vseskozi stoji za mano. Še nikoli nisem prejel toliko podpore s tribun, kot sem jo danes. Vzdušje je bilo neverjetno," je po zmagi povedal Cicipas, prvi grški igralec, ki je dobil ta prestižni turnir.

Prvi niz odločila podaljšana igra

Kot prvi je s servisom začel Stefanos Cicipas in igro dobil brez izgubljene točke. Dvoboj je začel na najboljši možen način. A prav nič drugače ga ni začel Dominic Thiem. Ta je ravno tako uvodno igro na svoj servis dobil brez izgubljene točke. V četrti igri je Cicipas prišel do svoje prve priložnosti za "break", a je ni uspel izkoristiti. Thiem je dvakrat dobro serviral in izenačil na 2:2. V sedmi igri je zapretil Avstrijec, ko je povedel z 0:30, pozneje imel celo dve žogici za odvzem servisa, a se je Grk uspel izvleči iz težav, dobil igro in povedel s 4:3. V osmi igri si je dve priložnosti za odvzem servisa ustvaril Stefanos (15:40), a je Thiem izničil prednost in izenačil na 4:4.

Avstrijec v prvem nizu dosegel le eno točko več

V nadaljevanju sta bila oba igralca izenačena in po 57 minutah igre je prvi niz je odločala podaljšana igra. Dominic Thiem je povedel že s 3:0, Cicipas se je vrnil in izenačil na 5:5. Prvo žogico za niz je imel nato Avstrijec, a je ni izkoristil. Je pa zato izkoristil drugo priložnost, podaljšano igro dobil z 8:6 in po uri in petih minutah dobil uvodni niz. Kako izenačen je bil prvi niz, pove podatek, da je Thiem v prvem nizu dosegel le eno točko več.

Drugi niz se je začel povsem po ritmih Grka. Ta je že v uvodni igri nasprotniku vzel servis, naslednjo igro dobil brez izgubljene točke. A kot da še ne bi imel dovolj, je Avstrijcu še enkrat vzel servis in po desetih minutah drugega niza povedel s 3:0. Thiem se je prvič na tabelo vpisal v peti igri, ko je izid zmanjšal na 4:1. Cicpas v nadaljevanju te prednosti ni zapravil in drugi niz, ki je trajal le 26 minut, dobil s 6:2.

Na koncu je bil bolj zbran Cicipas

Tretji niz se je začel zelo razburljivo, ko si je Cicipas v uvodni igri priigral dve priložnosti za "break", a ju zapravil. Mladi Grk je znova pritisnil v tretji igri zadnjega niza, ko je povedel s 15:40. Izkoristil je drugo priložnost in povedel z 2:1. V šesti igri se je pet let mlajši Stefanos znašel v težavah, ko je Dominic povedel s 15:40 in si ustvaril dve žogici za odvzem servisa in izenačenje na 3:3. Šestindvajsetletni Avstrijec je izkoristil drugo žogico in se vrnil v igro. Nekaj minut pozneje je po igri na svoj servis imel vodstvo 4:3. V nadaljevanju sta oba igralca prihajala do iger na svoj servisa, tako da je odločilni niz odločila podaljšana igra. V odločilnih trenutkih je več zbranosti pokazal Stefanos Cicipas, ki je prvič v karieri dobil finalni turnir najboljše osmerice.