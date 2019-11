Z dejanjem je v jok spravil Rafaela Nadala #video

V nedeljo so v finalu Davisovega pokala Španci premagali Kanado in tako še šestič osvojili najprestižnejši ekipni teniški turnir. Za španske igralce je bil to eden najbolj čustvenih večerov v karieri. Za to je poskrbel Roberto Bautista Agut, saj se je dva dni po očetovi smrti vrnil v ekipo in Španiji v finalu priboril zelo pomembno točko.

Prejšnji teden je bil v Madridu finale teniškega Davisovega pokala. V finalu sta se udarili reprezentanci Španije in Kanade. Na koncu so z izidom 2:0 slavili Španci. Prvo točko je za Špance v finalu osvojil Roberto Bautista Agut, ki je premagal Felixa Augereja-Aliassimeja (7:6 (3), 6:3). Drugo, odločilno točko pa je priboril Rafael Nadal. Ta je premagal Denisa Shapovalova z izidom 6:3, 7:6 (7).

"Prišel sem podpirat svoje kolege, a ko smo se uvrstili v finale, sem začutil, da bi lahko igral." Foto: Gulliver/Getty Images

Šel k očetu, ki je umrl še isto noč

V španski ekipi je bil, pričakovano, najučinkovitejši Rafael Nadala, a tokrat je bil v soju žarometov Roberto Bautista Agut. Čeprav mu je med turnirjem umrl oče, je vseeno pomagal ekipi. Deveti igralec sveta je v četrtek odšel k svojemu očetu, ki je isto noč umrl. V soboto se je že vrnil v Madrid in podpiral svoje sotekmovalce v ekipi. Priznal je, da je bilo zelo težko.

Umrli oče bi bil jezen nanj, če bi ostal doma

"Vrnil sem se, ampak nisem pomislil, da bom igral. Prišel sem podpirat svoje kolege, ko smo se uvrstili v finale, pa sem začutil, da bi lahko igral. V nedeljo sem imel priložnost, ker so vsi preostali od prvega dne opravili veliko delo. Bil je izjemen občutek," je po tekmi dejal Bautista, ki je proti Kanadi Španiji priboril prvo točko. Med drugim je dejal, da njegov umrli oče ne bi bil zadovoljen, če bi se odločil drugače.

"Moj oče bi bil jezen name, če bi ostal doma in ne bi prišel podpirat svoje ekipe. Imel sem se možnost posloviti od njega in se vrniti," je še povedal Bautista.

Rafael Nadal: Kar je v nedeljo naredil Roberto, je po mojem mnenju nekaj neverjetnega Foto: Reuters

Nadal: Kar je naredil Roberto, je nekaj neverjetnega

Po zmagi je bilo v španski ekipi tako čustveno, da so imeli ob govoru Bautiste vsi njegovi soigralci solzne oče. Ob tem je bil ganjen predvsem Rafael Nadal.

"Vemo, kako težko je dobiti to lovoriko, in vemo, kako težko jo bo osvojiti v prihodnosti," je povedal Rafa in poudaril je, da so bili štirje v španski ekipi stari več kot 30 let, medtem ko so v Kanadi igrali veliko mlajši igralci. "Vedeli smo, da moramo izkoristiti priložnost, zato smo se zelo borili. Kar je v nedeljo naredil Roberto, je po mojem mnenju nekaj neverjetnega. On je bil navdih za vse nas," je povedal prvi igralec sveta.

Rafa je ta teden odigral sedem dvobojev (pet posamičnih, dva v dvojicah) in na vseh zmagal. Bil je eden najzaslužnejših za to, da je Španija po letu 2011 spet osvojila to prestižno tekmovanje. Rafa je v Davisovem pokalu zmagal na zadnjih 28 posamičnih dvobojih.