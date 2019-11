Španci zmagovalci Davisovega pokala

Španija je v finalnem dvoboju letošnjega teniškega Davisovega pokala v Madridu premagala Kanado, naslov je osvojila še pred igro dvojic. Gostiteljico je v vodstvo popeljal Roberto Bautista Agut, ki je Felixa Auger-Aliassimeja ugnal s 7:6 (7:3) in 6:3. Nato je prvi igralec sveta Rafael Nadal premagal še Denisa Shapovalova s 6:3 in 7:6 (7).

Španija je prišla do šeste zmage v Davisovem pokalu, a ostala na skupnem šestem mestu po številu zmag, za ZDA (32 zmag), Avstralijo (28), Veliko Britanijo (10), Francijo (10) in Švedsko (7).

Bautista Agut je v prvem dvoboju po uri in 49 minutah premagal devetnajstletnega Auger-Aliassime. Slednji je bil posebej uspešen v uvodnem nizu, ki ga je izgubil šele v podaljšani igri, v drugi pa je Španec oddal le tri igre in dvoboj zaključil s prvo žogico za zmago. Bautista Agut, deveti igralec svetovne lestvice, je finale odigral le tri dni po smrti svojega očeta.

Drugi dvoboj pa se je odvijal povsem obratno kot prvi. Nadal je tekmecu v prvem nizu prepustil le tri igre. Shapovalov pa je bil v drugem izenačen boj in povedel s 6:5, a je imel v dvanajsti igri servis Nadal. Ta je igro popeljal v podaljšek.

Foto: Reuters

Nadal je v podaljšani igri povedel s 6:4 in imel servis, a ga ni izkoristil. Shapovalov je prešel v vodstvo 7:6, a je nato Nadal dobil tri točke v nizu in Španiji zagotovil zmago.

Kanada je v prvem sobotnem polfinalu z 2:1 premagala Rusijo in se prvič v zgodovini uvrstila v finale Davisovega pokala. Španija, šele po partiji dvojic je v polfinalu izločila Veliko Britanijo, je v starem formatu tekmovanja kar devetkrat igrala v finalu, pri tem petkrat zmagala, nazadnje leta 2011.

Trenutek, ko so Španci postali prvaki:

Triintridesetletni Nadal je bil na turnirju neustavljiv, dobil je vseh osem dvobojev, v polfinalu proti Veliki Britaniji tako med posamezniki kot med pari. S tem je prišel do četrtega naslova v Davisovem pokalu po letih 2004, 2009 in 2011 ter sijajno zaključil sezono, ki jo je končal kot številka ena na svetu, zmagal pa je tudi na grand slamih v Franciji in ZDA.

Španska ekipa je dobila ček za 2,1 milijona dolarjev in pokal pred navdušenimi gledalci, med katerimi so bili tudi španski kralj Felipe VI, nogometaš Real Madrida Sergio Ramos in obrambni nogometaš Barcelone Gerard Pique.

Prav marketinška agencija Piqueje Kosmos je bila v srcu letošnjih sprememb v 119 letni zgodovini Davisovega pokala. V španski prestolnici je tekmovanje prvič potekalo po novem načinu tekmovanja. V prvem delu je bilo 18 ekip razvrščenih v šest skupin, ki so dale četrtfinaliste. Od četrtfinala naprej je tekmovanje potekalo na izpadanje.

Poleg tega so igralci nastopali le v dveh posamičnih dvobojih in enem obračunu dvojic, kjer so igrali na dva dobljena niza. Po starem načinu so igrali na tri dobljene nize, na sporedu pa so bili štirje posamični dvoboji in igra dvojic.

Španija : Kanada 2:0* Roberto Bautista Agut (Špa) : Felix Auger-Aliassime (Kan) 7:6 (7:3), 6:3;

Rafael Nadal (Špa) : Denis Shapovalov (Kan) 6:3, 7:6 (7).

