Španci po hudem boju v finalu

Prvo partijo dneva je dobila Rusija oziroma Andrej Rublev, ki je bil s 6:4 in 6:4 boljši od Vaseka Pospisila. Nato je Kanada izenačila po zaslugi Denisa Shapovalova, ki je po treh nizih ugnal Karena Hačanova, v igri parov pa sta bila Pospisil in Shapovalov boljša od Hačanova in Rubleva s 3:6, 6:3 in 7:6.

Za Kanado bo to prvi nastop v finalu Davisovega pokala.

Nadal: izjemno napeto

V polfinalu zaključnega turnirja so gostitelji šele po partiji dvojic premagali Veliko Britanijo in si zagotovili nastop v današnjem finalu proti Kanadi. Dvoboj je trajal pozno v noč, na koncu pa sta Rafael Nadal in Feliciano Lopez po dveh izenačenih nizih slavila proti Jamieju Murrayju in Nealu Skupskemu s 7:6 (3) in 7:6 (8).

Rafael Nadal in druščina se bodo v finalu pomerili s Kanadčani. Foto: Reuters

Pred tem je Kyle Edmund popeljal Britance v vodstvo z zmago 6:3 in 7:6 (3) proti Lopezu v prvi partiji posameznikov. Izid je hitro poravnal Nadal, ki je brez težav premagal Dana Evansa s 6:4 in 6:0.

V odločilni partiji dvojic so Britanci v drugem nizu zapravili kar štiri žogice za izenačenje. "To tekmovanje je izjemno napeto," je po napredovanju Španije dejal prvi igralec sveta Nadal. "Zelo tesno je bilo. Mi smo odlično odigrali in smo izjemno veseli," je še dodal.

Španija je v starem formatu tekmovanja kar devetkrat igrala v finalu, pri tem petkrat zmagala, nazadnje leta 2011.

Izid, polfinale:



Rusija : Kanada 1:2

Andrej Rublev : Vasek Pospisil 6:4, 6:4

Karen Hačanov : Denis Shapovalov 4:6, 6:4, 4:6

Hačanov/Rublev : Pospisil/Shapovalov 3:6, 6:3, 6:7 (5)



Španija : Velika Britanija 2:1

Feliciano Lopez : Kyle Edmund 3:6 in 6:7 (3)

Rafael Nadal : Dan Evans 6:4 in 6:0

Rafael Nadal/Feliciano Lopez : Jamie Murray/Neal Skupski 7:6 (3) in 7:6 (8).