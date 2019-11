Konec za Đokovića in Srbe, Nadal in Granollers Špance popeljala v polfinale

V drugem četrtfinalnem obračunu Davisovega pokala je Rusija z 2:1 premagala Srbijo. Dvoboj je bil izenačen do konca, odločila ga je podaljšana igra dvojic, v kateri sta Andrej Rubljov in Karen Hačanov proti Viktorju Troickemu in Novaku Đokoviću ubranila tri zaključne žoge in zmagala s 6:4, 4:6 in 7:6 (8). V polfinale se je uvrstila tudi Velika Britanija, ki si je zmago proti Nemcem zagotovila že pred igro dvojic, saj je dobila oba posamična dvoboja. Kot zadnja je napredovala gostiteljica Španija, ki sta ji napredovanje zagotovila Rafael Nadal in Marcel Granollers.

V posamičnih dvobojih je najprej Rubljov s 6:1 in 6:2 premagal Filipa Krajinovića, drugi igralec sveta Đoković pa je bil s 6:3 in 6:3 boljši od Hačanova. Rusija, ki lovi svojo tretjo zmago v pokalu, najboljša je bila v letih 2002 in 2006, se bo v polfinalu pomerila s Kanado.

Danes bosta v Madridu še dvoboja med Veliko Britanijo in Nemčijo ter Argentino in gostiteljem turnirja Španijo.

"Ponosen sem na njih"

Uspešna je bila tudi Kanada. Zanjo je to tretja uvrstitev v polfinale v zgodovini tega turnirja, prvič v zgodovini so Kanadčani premagali reprezentanco Avstralije. Ta je tokrat igrala brez Nicka Kyrgiosa, ki zaradi poškodbe ključnice ni mogel stopiti na igrišče.

"To je neverjetno. Nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo. Imamo odlično ekipo in imeli smo potencial, da pridemo tako daleč. Fantje so ta teden pustili srce na igrišču. Igrajo neverjeten tenis in zelo so si želeli. Ponosen sem na njih," je po veliki zmagi povedal Frank Dancevic, kapetan kanadske reprezentance.

Vašek Pospišil je v posamičnih bojih premagal svojega avstralskega tekmeca Johna Millmana s 7:6 (7), 6:4, medtem ko je Alex de Minaur edino zmago Avstraliji v četrtfinalu priboril v obračunu z Denisom Shapovalovom s 3:6, 6:3, 7:5.

Ekipi sta bili po posamičnih dvobojih izenačeni (1:1). Kanadska dvojica Vašek Pospišil/Denis Shapovalov je bila za prvi polfinale novega Davisovega pokala nato boljša v dvojicah od avstralske naveze Jordan Thompson/John Peers s 6:4, 6:4.

Kot tretja v polfinale Velika Britanija

Kot tretja se je v polfinale uvrstila britanska teniška reprezentanca. Zmago proti Nemcem si je zagotovila že pred igro dvojic, saj je dobila oba posamična dvoboja. Kyle Edmund je s 6:3 in 7:5 premagal Philippa Kohlschreiberja, Daniel Evans pa je bil s 7:6 (5), 3:6 in 7:6 (2) boljši od Jana-Lennarda Struffa.

Španci napredovali po zmagi v dvojicah

Španska teniškega reprezentanca se je po zaslugi zmage med dvojicami kot zadnja uvrstila v polfinale prenovljenega Davisovega pokala, ki poteka v Madridu. Zmago v dvojicah proti Argentincema Maximu Gonzalezu in Leonardu Mayerju sta s 6:4, 4:6 in 6:3 dobila prvi igralec sveta Rafael Nadal in Marcel Granollers. Rafael Nadal in Marcel Granollers sta priigrala napredovanje Špancem. Foto: Reuters

Točko za vodstvo Argentine je prispeval Guido Pella, ki je bil s 6:7 (3), 7:6 (4) in 6:1 boljši od Pabla Carrena Buste, nato pa je prvi igralec sveta Rafael Nadal gladko s 6:1 in 6:2 odpravil Diega Scwartzmana.

"Posamični dvoboj sem odigral dobro, zmago med dvojicami pa je odločilo nekaj žog, saj je bila tekma zelo tesna. To je odlična zmaga, ampak nimamo časa za uživanje v njej, moramo počivati, saj bo jutri znova težko," je po koncu povedal Nadal.

Špance čaka polfinalni obračun z Britanci, Kanadčani pa se bodo pomerili z Rusi.

Davisov pokal, četrtfinale:



Kanada : Avstralija 2:1

Srbija : Rusija 1:2

Velika Britanija : Argentina 2:0*

Argentina : Španija 1:2*