Ruski genij se je opravičil ameriškim gledalcem #video

Daniil Medvedev na OP ZDA navdušuje s svojo igro, potem ko se je prebil do polfinala tega prestižnega turnirja. V zadnjih dneh je bil bolj kot njegova igra v ospredju njegov odnos z ameriškimi gledalci. Kot kaže, so se stvari zdaj le nekoliko umirile.

V četrtfinalnem dvoboju s Stanom Wawrinko je bilo žvižgov veliko manj in tudi njegov nagovor po zmagi je bil veliko bolj umirjen in prijazen. Foto: Gulliver/Getty Images

Ruski teniški igralec je bil v dvoboju s Felicianom Lopezom v 3. krogu nesramen do pobiralca žogic, za kar si je prislužil kar nekaj žvižgov ameriških gledalcev. Nekaj trenutkov pozneje jim je pokazal sredinec in dobil osem tisoč evrov kazni. V intervjujih na igrišču je bil v svojih odgovorih sarkastičen do občinstva, česar gledalci seveda niso sprejeli z odobravanjem.

V četrtfinalnem dvoboju s Stanom Wawrinko je bilo žvižgov manj in tudi njegov nagovor po zmagi je bil veliko bolj umirjen in prijazen. Ko so ga vprašali, kakšno se mu zdi občinstvo v New Yorku, je odgovoril, da je naelektreno in kontroverzno.

"Nekateri ljudje me podpirajo, nekateri me pač nimajo radi. Lahko samo rečem, da poskušam biti to, kar sem. Se opravičujem in hvala," je takoj po dvoboju povedal 23-letni teniški igralec, ki je nekaj besed temu dogajanju namenil tudi na novinarski konferenci.

"Ponavadi nisem takšen"

Dejal je, da upa, da je z ameriškimi navijači zakopal bojno sekiro. "To ni moja odločitev. Kot sem že povedal po dvoboju pred tem, sem dobil, kar sem si zaslužil. Ponavadi nisem takšen, kot sem bil v 3. krogu. Nisem ponosen na to in trudim se, da bi postal boljši," je še dejal trenutno peti igralec sveta.

Daniil Medvedev je že zelo kmalu zahteval zdravniško pomoč. Bolje je zaigral, ko so začele učinkovati protibolečinske tablete. Foto: Guliver/Getty Images

Trener meni, da gre za genija

Nekaj besed o Medvedevu je povedal Gilles Cervara, njegov trener. "Enkrat sem že povedal, kako je trenirati genija. Včasih jih ne razumeš. Tako je. Drugačni so. Človeka moraš sprejeti takšnega, kot je," je pojasnil francoski trener.