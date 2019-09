Kako bo danes? Bil je že nesramen do pobiralca žogic in kazal sredinec.

Daniil Medvedev, teniški igralec, ni našel skupnega jezika z ameriškim občinstvom. Rus je imel celo toliko poguma, da jim je pokazal sredinec, nato pa jih je še provociral. Medvedeva so za to potezo kaznovali in se je nato (ne)iskreno opravičil.

Plačati bo moral osem tisoč evrov

Kakovost mladega ruskega teniškega igralca ni sporna, veliko bolj sporno pa je njegovo nesramno vedenje na teniškem igrišču. V dvoboju proti Felicianu Lopezu je pobiralcu žogic iz rok grobo strgal brisačo. Občinstvo ga je ob tem "nagradilo" z žvižgi, ta pa jim je vrnil z dvignjenim sredincem, za kar je bil tudi kaznovan z devet tisoč dolarjev (8 tisoč evrov) kazni.

Publika mu je ob vsaki zgrešeni žogici ploskala in več kot očitno navijala za njegovega nasprotnika. "Želim, da veste, ko boste šli spat, da sem zmagal zaradi vas … Več ko boste počeli, več zmag bom dosegel," je bil ironičen 23-letni Rus.

After facing down a hostile American crowd, Russian tennis star Danil Medvedev delivers an incredible post-match interview. He thanks his "supporters" for inspiring his qualification for the US Open last eight. pic.twitter.com/X05R0t8YJJ — Bryan MacDonald (@27khv) August 31, 2019

Provociral tudi v osmini finala

Nič drugače ni bilo niti v osmini finala, ko je Medvedev igral proti Dominku Koepferju. Tam mu je že zelo slabo kazalo, saj je izgubljal s 3:6 in 0:2, a se mu je uspelo vrniti in zmagati po štirih nizih in se prvič v karieri uvrstil v četrtfinale. Po zadnji osvojeni točki je najprej zaplesal, a kot je dejal, to ni bilo namenjeno občinstvu, je pa besede namenil gledalcem.

"Pred dvobojem sem imel bolečine in mislil sem, da ne bom igral. Imel sem bolečine v rami, vzel sem toliko protibolečinskih tablet, kolikor sem jih lahko. Vi ste bili proti meni, ampak s tem ste mi dali toliko energije, da sem zmagal. Hvala," je znova v svojem slogu nagovarjal gledalce, ki so mu spet žvižgali.

Meanwhile, his post victory interview was another masterclass in what wrestling aficionados would describe as "playing heel." pic.twitter.com/VHqlHBD6U9 — Bryan MacDonald (@27khv) September 2, 2019

Na novinarski konferenci se je pokesal

Na novinarski konferenci je Medvedev obrnil ploščo in se posul s pepelom. "Če sem iskren, sem bil idiot. Naredil sem stvari, na katere nisem ponosen. Trudim se, da sem boljša oseba na terenu in ob njem," je povedal trenutno peti igralec sveta, ki ima za seboj izjemno sezono.

V sredo ga čaka eden najbolj pomembnih dvobojev, saj bo prvič igral v četrtfinalu turnirja za grand slam. Njegov nasprotnik pa bo izkušeni Stan Wawrinka, ki se vrača v vrhunsko formo. Do zdaj sta odigrala le en medsebojni dvoboj. Leta 2017 je bil v Wimbledonu boljši Medvedev. Prav zanimivo bo videti, kako ga bo v četrtfinalu sprejelo ameriško občinstvo?