Bolgar senzacionalno izločil Federerja v New Yorku

Grigor Dimitrov je po velikem preobratu izločil Rogerja Federerja in se prvič v karieri prebil med najboljše štiri v New Yorku. Foto: Reuters

Prva polfinalista OP ZDA sta Bolgar Grigor Dimitrov in Rus Daniil Medvedev. Dimitrov je presenetil švicarskega zvezdnika Rogerja Federerja, ki je pri 38 letih neuspešno naskakoval 21. lovoriko na grand slam turnirju, Medvedev, peti igralec sveta, pa je s 3:1 v nizih izločil Federerjevega rojaka Stana Wawrinko. Oba zmagovalca sta vknjižila največji uspeh kariere v New Yorku.

Drugi četrtfinalni dvoboj na letošnjem US Opnu je postregel z več kot triurno poslastico, v kateri se je sprva zmaga nasmihala 38-letnemu Rogerju Federerju, nato pa je ljubljencu občinstva po vodstvu z 2:1 v nizih začelo zmanjkovati energije, deset let mlajši Grigor Dimitrov pa je pokazal eno najboljših predstav kariere in se prvič prebil med najboljše štiri v New Yorku.

V osmo se mu je le izšlo

Sanje Rogerja Federerja, ki je navdušil z izvedbo v 3. in 4. krogu US Opna, o 21. lovoriki na grand slam turnirju, so se razblinile v prah. Foto: Reuters Dimitrov, katerega igralni slog je tako močno spominjal na tistega, s katerim je bil Švicar dolgoletni vladar teniškega sveta, da je prejel vzdevek ''Baby Federer'', je presenetil. V New York je prispel s slabo popotnico, saj je izgubil kar sedem od zadnjih osem srečanj v teniški karavani.

Na lestvici, kjer je pred leti že zasedal visoko tretje mesto, je padel na 74. mesto. Proti Federerju je izgubil vseh sedem medsebojnih dvobojev, v osmo pa se mu je izšlo. In to na kakšen način. Švicarski veteran, ki je pri 38 letih le leto dni mlajši od najstarejšega polfinalista v zgodovini US Opna (Jimmy Connors leta 1991), je zaostajal v nizih z 1:2, nato pa povsem nadigral Federerja.

Najnižje uvrščeni polfinalist po letu 2008

Bolgar se je prvič v karieri uvrstil med najboljše štiri na US opnu. Foto: Reuters Odločila je boljša fizična pripravljenost mlajšega četrtfinalista. Dimitrov je na stadionu Arthur Ashe po treh urah in 12 minutah premagal nekdanjega št. 1 na svetu in s tem postal najnižje uvrščeni igralec na svetovni jakostni lestvici v polfinalu grand slam turnirja po Nemcu Rainerju Schüttlerju, ki je leta 2008 zaigral med štirimi najboljšimi v Wimbledonu kot št. 94 na svetu.

Federer je od 14 žogic za odvzem servisa izkoristil le štiri, napravil pa kar 61 neizsiljenih napak. Dimitrov jih je 20 manj. Pred začetkom petega niza je Švicar zaprosil za pomoč zdravnika, Bolgar pa je, da je ostal vroč, na klopi delal sklece. ''To je Grigorjev trenutek, ne gre se za moje telo,'' ni Federer iskal razlogov za poraz v zdravju. Dimitrov je dosegel uspeh kariere na največjem turnirju v ZDA, v polfinalu pa ga čaka še en debitant v tem delu turnirja v New Yorku, tako da bodo gledalci na US Opnu zagotovo spremljali vsaj enega debitanta v velikem finalu.

Rus se je gledalcem opravičil za zmago

Daniil Medvedev se bo v polfinalu udaril z Bolgarom. Foto: Reuters Peti nosilec turnirja Daniil Medvedev, ki je v zadnjih dvobojih provociral ameriške gledalce, ki ga niso ravno vzljubili, se je kot prvi uvrstil v polfinale OP ZDA. Švicarja Stana Wawrinko je izločil s 3:1 v nizih.

V prvem, ki ga je dobil po tie-breaku, je vzel zdravniški odmor (težave naj bi imel s kvadricepsom), razmišljal celo, da ne bo uspel končati dvoboja, a v nadaljevanju, kot je na koncu povedal, stisnil zobe. Pomagalo mu je tudi dejstvo, da je videl, da tudi Wawrinka ni povsem brez bolečin - Švicar se je vrnil po poškodbi. Drugi niz je Medvedev dobil s 6:3, v tretjem se je Wawrinka vrnil in znižal, a v četrtem je Rus hitro postavil stvari na svoje mesto (6:1) in se prebil do prvega polfinala na grand slamih v karieri.

"Hvala in oprostite"

Po dvoboju je priznal, da so gledalci in vzdušje na turnirju naelektreni in kontroverzni. Na vprašanje, kaj bi sporočil občinstvu, je odgovoril: "Hvala in oprostite". Opravičil se je sicer že po zadnjem izpadu.

Foto: Reuters

