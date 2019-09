Še Roger Federer je bil ganjen #video

V svetu športa je v soboto zaokrožil čustven posnetek teniških igralk Naomi Osake in Coco Gauff. Izkazali sta si spoštovanje, ki ga zares redko vidimo. Nad tem je bil ganjen tudi Roger Federer, eden najboljših igralcev vseh časov, in se ob tem spomnil tudi na svoji 10-letni hčerki.

Roger Federer je bil ganjen ob dejanju dveh mladih igralk, ki bosta v prihodnosti skoraj zagotovo krojili vrh svetovnega tenisa. Naomi Osaka in Coco Gauff sta se merili v tretjem krogu OP ZDA. Po končanem dvoboju je Japonka objokano Coco prosila, da ostane na igrišču in ji dala možnost, da nagovori svoje navijače. Ob tem smo lahko na obrazih obeh igralk videli solze. Velik del športne javnosti je pozdravil to gesto, ob tem pa ni ravnodušen ostal niti Roger Federer, 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Švicar meni, da je bil to izjemen trenutek za šport.

Roger Federer si želi, da bi se igralci spoštovali drug drugega. Foto: Gulliver/Getty Images

"Tenis je še vedno lep in upam, da bo takšen ostal dolga leta"

"Gledal sem, ko sem ravno večerjal. Na televiziji ni bilo glasu, ko se je vse skupaj dogajalo. Ujel sem le zadnji del intervjuja. Lepo je videti nekaj takšnega na tej ravni športa. Še vedno sta zelo mladi in to rivalstvo bo zanimivo tudi v prihodnjih letih. Tenis je še vedno lep in upam, da bo takšen ostal dolga leta. Torej da bodo igralci spoštovali drug drugega," so bile besede enega najboljšega igralcev vseh časov in očeta štirih otrok.

Roger Federer je oče štirih otrok. Foto: Guliver/Getty Images

"Moji dekleti sta stari deset let in sta skoraj v teh letih kot je Coco. Zdaj sem slišati kot oče, kajne? Če se spomnim sebe, ko sem bil star 15 let, sem bil povsem potolčen, ko sem izgubil. Coco potrebuje poraze, saj se bo iz tega veliko naučila. Mislim, da je vse v redu. Uživati mora v svoji karieri in trdo delati," je še povedal Federer.

Osemintridesetletni Federer bo v torek igral v sredo v četrtfinalu, kjer ga čaka Bolgar Grigor Dimitrov. Federer na OP ZDA lovi svojo šesto zmago. Nazadnje je slavil že davnega leta 2008, ko je v finalu premagal Andyja Murrayja.