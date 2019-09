Dejanje deklet, od katerih bi se lahko številni veliko naučili

Športniki so danes pravi gladiatorji, ki so pripravljeni narediti vse za dosego svojega cilja. Velikokrat lahko vidimo zmerjanje, žaljenje, provociranje … Naomi Osaka in Coco Gauff pa sta v petek pokazali nekaj povsem nasprotnega in marsikdo bi se od njiju lahko kaj naučil. Morda pa bosta s tem dejanjem spremenili dojemanje športa. Nekateri svetovni športniki so ju na socialnih omrežjih že podprli …

Vsi so komaj čakali, da se med seboj udarita igralki, ki bosta skoraj zagotovo v prihodnosti krojili vrh svetovnega ženskega tenisa. Pravzaprav ga Naomi Osaka že kroji, medtem ko je šele 15-letna Coco Gauff na zelo dobri poti, da se prebije med najboljše igralke.

Naomi Osako so tudi izdale solze. Foto: Gulliver/Getty Images

V dvoboju smo videli enosmerni promet, saj je Osaka zmagala z izidom 6:3 in 6:0, dvoboj pa je trajal le eno uro in osem minut. Malokdo pa ni ostal ravnodušen po tistem, kar se je dogajalo po dvoboju.

Coco so po težkem porazu oblile solze, Osaka pa se je še enkrat izkazala za iskreno igralko, potem ko je svojo nasprotnico prepričala, naj ostane z njo in pozdravi svoje navijače. Tega skoraj nikoli ne vidimo na teniškem igrišču. Pozneje je ob svojem govoru zajokala tudi Osaka. Japonka je že lani v finalu OP ZDA proti Sereni Williams doživljala pravo dramo, a te solze so bile drugačne.

Prepričevala jo je, naj raje ostane, kot da joče pod prho

"Ona je jokala, jaz sem jokala, vsi smo jokali. Sploh ne vem, zakaj je ona jokala, saj je dobila dvoboj. Želela sem zapustiti igrišče, ker nisem takšen tip, da bi jokala pred vsemi, in nisem ji želela odvzeti tega trenutka, potem ko je zmagala," je po dvoboju razlagala 15-letna Američanka, ki je šele drugič v karieri igrala na glavnem turnirju za grand slam in je že velika ljubljenka ameriškega občinstva.

Mlada igralka je razkrila, kaj ji je prva igralka sveta, ki je sicer že večkrat pokazala sočutje do svojih nasprotnic, povedala. "Dejala mi je, da je bolje, da ostanem tukaj, kot da jočem pod prho. Prepričevala me je, da naj ostanem, na koncu sem le popustila in ostala. Vesela sem, da me je prepričala, vendarle nisem navajena jokati pred drugimi. Vesela sem, da sem lahko doživela ta trenutek, in vesela sem, da je občinstvo nekako pomagalo meni in njej."

"Zame je definicija športnika, ki te na igrišču obravnava kot svojega najhujšega sovražnika, po končanem dvoboju pa te obravnava kot svojega dobrega prijatelja. In ravno to je storila ona," je še povedala ljubljenka tamkajšnjega občinstva.

"Sama, ko izgubim v garderobi jočem in šele nato grem na tiskovno konferenco." Foto: Gulliver/Getty Images

Priznala, da po porazu velikokrat joka pod prho

Naomi Osaka, ki ostaja ena od glavnih favoritinj za zmago, je o tem spregovorila tudi na tiskovni konferenci. "Vse skupaj je bilo spontano. Ko sva se rokovali, sem videla, da je na robu solz. Nato sem se spomnila, kako mlada je."

"Sama, ko izgubim, v garderobi jočem in šele nato grem na tiskovno konferenco. Pomislila sem, da večina ljudi ne gleda tiskovne konference, razen če niso zares veliki oboževalci. Ljudje po navadi gledajo naslednji dvoboj ali gredo domov in ne vedo, kaj se z njo dogaja. Pomislila sem, da bi bilo lepo, če bi nagovorila navijače, ki so jo prišli gledat. To sem naredila povsem spontano," je povedala šele 21-letna igralka, ki je pokazala, da je za svoja leta že zelo zrela oseba.

Ta je pozneje na družbena omrežja Coco poslala še sporočilo, naj da glavo gor in naj bo ponosna nase.

Keep your head up, you’ve got so much to be proud of. Warrior 🔥💪 @CocoGauff pic.twitter.com/JPMKFpweB9 — NaomiOsaka大坂なおみ (@Naomi_Osaka_) September 1, 2019

Številni so se že oglasili na družbenih omrežjih

Ta dogodek pa ni ostal spregledan, saj so se ob tem oglasili številni športniki. Zelo očitno sporočilo je dala Sloane Stephens, ki je dejala, kakšen bi moral biti tenis. Oglasil se je tudi nekdanji vrhunski košarkar Kobe Bryant. Ta je zapisal, da je prihodnost ženskega tenisa v dobrih rokah.

Congratulations to @Naomi_Osaka_, who showed greatness on and off the court. @CocoGauff now knows what she needs to do to get to No. 1. How fortunate we all are to have witnessed the dawning of a new era in women’s tennis. #USOpen — Billie Jean King (@BillieJeanKing) September 1, 2019

Great match @CocoGauff and @Naomi_Osaka_ the future of the tennis is in great hands #USOpen — Kobe Bryant (@kobebryant) September 1, 2019

Class act @Naomi_Osaka_ . That was very special to watch. Tennis is going to be lit for a long time! #USOpen2019 — Kelley O'Hara (@kelleymohara) September 1, 2019

This support is what tennis should be about 👏🏾👏🏾 well done @Naomi_Osaka_ @CocoGauff https://t.co/irFvpKLdLe — Sloane Stephens (@SloaneStephens) September 1, 2019