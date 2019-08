Eden najbolj bizarnih in dramatičnih dvobojev v zgodovini tenisa #video

Fotogalerija:

Teniški šport je veljal in še danes naj bi veljal za gosposki šport, a že nekaj časa lahko spremljamo takšne in drugačne nenavadne prigode na teniških igriščih. Že pred leti je bil po svojih izpadih znan John McEnroe, nekdanji prvi igralec sveta. Goran Ivanišević, legendarni hrvaški teniški igralec, je vse do danes edini teniški igralec, ki je zlomil vse loparje in zaradi tega moral predati dvoboj …

Mlada Japonka šokirala teniški svet

Leta 2018 pa je po finalu OP ZDA najbolj stolpce polnila Serena Williams, ko je igrala proti Japonki Naomi Osaka. Ta je na koncu osupnila in šokirala teniški svet, potem ko je premagala (6:2, 6:4) absolutno favoritinjo tega dvoboja. Ob podelitvi lovorike je šele 20-letna Naomi Osaka, ta je osvojila svoj prvi turnir za grand slam, sredi slavnostnega odra obstala v solzah. Jezno in zmedeno ameriško občinstvo ji ne neupravičeno žvižgalo.

Zakaj je dobila tri opozorila in ji nato odvzeli igro?

Kaj se je sploh dogajalo, da je legendarni Američanki "počil film", kot radi rečemo. Zato je bil "kriv" priznani portugalski sodnik Carlos Ramos, ki ga je Serena Williams med drugim obtožila tudi seksizma.

Prvo opozorilo je Serena Williams dobila, ko je dobivala navodila s tribun od svojega trenerja Patricka Mouratoglouja. To je pozneje francoski trener tudi priznal, prav tako pa so ga ujele kamere, ko je dajal znake svoji varovanki. Drugo opozorilo je 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam dobila, ker se je znesla nad svojim loparjem, tretjega pa zaradi pregrobih besed in obtoževanja sodnika. "Dokler boš živ, mi ne boš več sodil. Lažnivec si. Kdaj se mi boš opravičil? Povej mi. Reci, da ti je žal," je vrelo iz Williamsove, nato pa še sodniku v obraz zabrusila: "Tudi kradljivec si".

Zaradi vsega tega je glavni sodnik danes 37-letni Williamsovi sprva vzel točko, nato pa še igro. To je Sereno tako razjezilo, da je zahtevala nadzornika, a seveda s tem ni dosegla nič. Ostalo je pri prvotni sodniški odločitvi, s čimer se prav tako niso strinjali nekoliko zmedeni ameriški gledalci, ki so menili, da je za nastalo situacijo kriva Naomi Osaka.

Bo Carlos Ramos sploh še kdaj sodil dvoboje Serene Williams? Foto: Guliver/Getty Images Organizatorji letošnjega OP ZDA so sporočili, da Carlos Ramos letos ne bo sodil dvobojev Serene Williams, prav tako tudi ne dvobojev njene sestre Venus Williams. "Ni prvič, da smo sprejeli odločitev, ki je dobra za turnir, igralce in sodnike. Naš cilj je, da dodelimo najboljšega sodnika za določen dvoboj. Tako smo ob upoštevanju vseh dejavnikov sprejeli odločitev, da ne bo sodil (Carlos Ramos op. p.) dvobojev sester Williams," je za BBC povedal Soeren Friemel, eden izmed organizatorjev.

Kaj vse je morala doživljati mlada Japonka?

S tem pa še zdaleč ni bilo konec drame. Kmalu po sporu s sodnikom je bilo dvoboja konec in sledila je slavnostna podelitev. Tam je večtisočglava množica na osrednjem igrišču dobesedno žvižgala in nič krivo ter nič dolžno Naomi Osako so oblile solze. Takrat je do nje pristopila Serena Williams jo objela, ji nekaj prišepnila na uho ter nato nagovorila občinstvo. Tudi vsega vajeno Sereno so izdale solze: "Poskušajmo narediti ta trenutek lep, kolikor se da ... Nič več žvižganja. Šli bomo skozi to, bodimo pozitivni in čestitam Naomi."

Naomi Osaka je razkrila, kaj ji je Serena Williams med podelitvijo prišepnila: "Rekla mi je, da je ponosna name in da moram vedeti, da občinstvo ne žvižga meni. Mislila sem, da so žvižgali meni. Nisem vedela, kaj se je dogajalo, ker je bilo zelo glasno. Malo je bilo stresno, " je v oddaji The Ellen Show povedala Osaka.

Osaka, ki je pred leti kot majhna deklica s tribun spremljala svojo vzornico, je s kislim nasmeškom in objokanimi očmi prevzela lovoriko. "Žal mi je. Vem, da ste vsi navijali zanjo in žal mi je, da se je moralo tako končati," je povedala Naomi, se obrnila k Sereni in še dodala. "Res sem hvaležna, da sem lahko igrala proti tebi. Hvala ti."

Serena Williams je pred kratkim dejala, da ji ni bilo hudo zaradi sebe, ampak zaradi mlade igralke, ki bi morala trenutke ob svoji prvi zmagi za grand slam, doživljati povsem drugače. Serena je vedela, da mora glede tega nekaj storiti.

"Začela sem obiskovati terapevta," je pred dobrim mesecem zapisala vrhunska eniška igralka. "Iskala sem odgovore, in čeprav sem se počutila, da napredujem, še vedno nisem bila pripravljena pobrati loparja. Končno sem ugotovila, da obstaja samo en način, da grem naprej. Opravičiti se moram osebi, ki si to najbolj zasluži," je zapisala in s tem imela v mislih Osako.

Razkrila je, da je v sporočilu zapisala, da je ji je izjemno žal za tisto, kar se je zgodilo lani v finali OP ZDA. Osaka ji je odgovorila in takrat so Američanko še enkrat oblile solze.

Po dvoboju so sledile burne razprave

Po dramatičnem dogodku se je v medijih in socialnih omrežjih razvila burna razprava. Nekateri so menili, da je bila Serena oškodovana, drugi so menili, da si je zaslužila to kazen. Eden izmed tistih, ki je podal svoje mnenje, je tudi Novak Đoković, lanski zmagovalec turnirja in trenutno prvi igralec sveta.

Novak Đoković: Vsi so bili v nehvaležnem položaju

"Veste, rad imam Sereno in zares mi je žal zaradi nje, ampak težko je bilo tudi glavnemu sodniku, ki se je moral spoprijeti s takšno situacijo. Razumeti moram tudi njega. Vsi so bili v nehvaležnem položaju. Prisotnih je bilo veliko čustev. Jokala je Serena kot tudi Naomi Osaka. Res je bila težka situacija," je povedal srbski zvezdnik, ki je menil, da si je Osaka zaslužila zmago.

Veliko bolj neposredna je bila Martina Navratilova, nekdanja prva igralka sveta. "Nikoli ni prisodil kazni moškemu, ki mu je rekel kradljivec," je med dvobojem vrelo iz Williamsove. Navratilova je med drugim dejala, da je s temi besedami zgrešila bistvo in da ni bila ravno najboljši zgled mladim.

"Velikokrat se je zgodilo, da sem želela svoj lopar zlomiti na tisoč kosov, potem sem pomislila na otroke, ki me gledajo, in sem lopar raje držala v rokah. Če bi se jaz tako obnašala na teniškem igrišču, bi lahko pričakovala kazni, kot jih je Serena. Vse bi se moralo končati, ko so ji odvzeli točko, vendar Serena ni mogla odnehati," je povedala 18-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Osaka prva nosilka, Serena že takoj z Marijo Šarapovo

Letošnji OP ZDA se začne 26. avgusta in obe igralki bosta tudi letos igrali na prestižnem turnirju v New Yorku. Naomi Osaka je postavljena kot prva nosilka turnirja, medtem ko je Serena Williams osma nosilka turnirja. Za Američanko pa bo zelo zanimivo že v prvem krogu, ko bo igrala proti večni rivalki Mariji Šarapovi. Že dolgo časa je znano, da z Rusinjo nista na isti valovni dolžini.