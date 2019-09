Serena Williams proslavila jubilej z rekordno hitro zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem OP ZDA sta znani prvi polfinalistki. Za prvo mesto v velikem finalu se bosta pomerili Američanka Serena Williams in Ukrajinka Elina Svitolina. Ljubljenka domačega občinstva je v četrtfinalu povsem nadigrala Kitajko Qiang Wang. Prepustila ji je le eno igro. Ukrajinka je bila z dvakrat po 6:4 boljša od Britanke Johanne Konte.

Osmopostavljena Američanka Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov, je v četrtfinalu pometla z izzivalko iz Kitajske, ki je v osmini finala presenetila avstralsko favoritinjo Ashleigh Barty.

Potrebovala je le 44 minut

Serena Williams je nemočni kitajski izzivalki oddala le eno igro. Foto: Reuters Williamsova je za zmago proti 18. nosilki Wang Qiang potrebovala pičlih 44 minut. Zmagala je s 6:1 in 6:0, to pa je bila tudi njena jubilejna 100. zmaga na največjem teniškem turnirju v ZDA. Williamsova pri 37 letih lovi že svojo 24. lovoriko na grand slam turnirju. V New Yorku je bila najboljša že šestkrat.

Serena se bo v polfinalu pomerila proti Ukrajinki Elini Svitolini, s katero je do zdaj odigrala pet dvobojev. Štiri je dobila, enega pa ne. Tisti poraz jo je zelo bolel, saj je ostala praznih rok na olimpijskem turnirju v Rio de Janeiru (2016), ko je bila št. 1 na svetu.

Williamsova je z ekspresno zmago proti Qiangovi izenačila najkrajši dvoboj v ženski karavani WTA v tem letu. Potrebovala je le 44 minut, toliko kot Romunka Simona Halep za zmago proti Viktorii Kuzmova v Madridu.

Svitolina prvič v polfinalu US Opna

Elina Svitolina se je prvič uvrstila med najboljše štiri v New Yorku. Foto: Reuters V prvem dvoboju sta se za polfinalno vstopnico pomerili peta igralka sveta Elina Svitolina in 16. Johanna Konta, ki je v osmini finala prekrižala načrte tretji nosilki Karolini Pliškovi, a ji novo presenečenje ni uspelo. Izbranka Francoza Gaela Monfilsa je v četrtfinalu slavila s 6:4 in 6:4 ter se prvič uvrstila med najboljše štiri tega turnirja.

Za Svitolino bo to drugi polfinale na grand slamih. Letos je zaigrala tudi v Wimbledonu, a ji je preboj v finale preprečila Simona Halep. Tokrat se bo za finalno vstopnico borila proti Williamsovi.