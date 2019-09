V osmini finala se bosta udarila dva zmagovalca OP ZDA

Rafael Nadal se je do osmine finala prebil brez težav, saj do zdaj ni oddal niti enega niza. Španec se je čez drugi krog prebil brez dvoboja. Tokrat mu bo nasproti stal Marin Čilić, ki na OP ZDA kaže dobro formo. Bo kos Rafi, s katerim sta do zdaj igrala devet dvobojev. Medsebojni izid v zmagah je 6:3 za Majorčana.

"Vesel sem, da sem se prebil do četrtega kroga, to je najbolj pomembno. Zdaj je čas, da naredim korak naprej, če se želim boriti za kaj večjega. In to bom poskušal doseči," je pred dvobojem povedal Nadal.

Na delu bo tudi Aleksander Zverev, krvnik našega Aljaža Bedeneta, s katerim je imel v tretjem krogu kar nekaj dela. Mladi Nemec bo tokrat igral Argentincu Diegu Schwartzmanu, ki je pred dvema letoma že igral v četrtfinalu OP ZDA.