S čim si je to zaslužil? Đokoviću so po predaji žvižgali. #video

After retiring against Stan Wawrinka Novak Djokovic is booed by tennis fans in New York at Arthur Ashe Stadium. Harsh. #USOpen pic.twitter.com/kakrRWm2Q7 — Omar Moore (@thepopcornreel) September 2, 2019

Ni se zmenil za gledalce in žvižganje

Občinstvo je bilo očitno razočarano, potem ko ni do konca videlo dvoboja. Znano je, da Novak Đoković in ameriško občinstvo nista v najboljših odnosih. Nole jim je ob odhodu z igrišča ironično dvignil palec, a kot je sam povedal, ga to ni preveč vznemirilo. "Nihče me ni prizadel. Če sem iskren, se ne zmenim za to. Veste, zmeraj spoštujem druge in upam, da bodo tudi drugi spoštovali mene in mojo odločitev. Žal mi je zaradi gledalcev. Več kot očitno so prišli, da bi videli cel dvoboj, a se to ni zgodilo. To je vse," je o tem pripetljaju povedal Beograjčan, ki se je že pred dvema dnevoma sprl z enim izmed navijačev, ki ga je očitno izzival.

Ko so mu žvižgali, jim je Novak pokazal palec navzgor. Foto: Gulliver/Getty Images

Že od začetka dvoboja se je videlo, da Novakova igra ni prava, a s tem ni želel povedati, da zmaga Wawrinke ni bila zaslužena. Kot je že pred dnevi dejal, o poškodbi ne želi govoriti.

"Čestitam Stanu. Gre za izjemnega igralca in vse najbolje mu želim do konca turnirja. Če sem iskren, ne želim govoriti o poškodbi. To sem že prej povedal in tega se bom držal. Predal sem dvoboj in rekel sem, da imam težave z levim ramenom. Nimam več česa dodati."

Kako dolgo Đokovića ne bomo videli na igrišču?

Prvi igralec sveta je priznal, da mu ni bilo lahko, a se zaveda, da ni ne prvi ne zadnji igralec, ki je moral dvoboj predati. Zdaj se postavlja vprašanje, koliko časa bo odsoten s teniških igrišč.

"Zdaj je na vrsti okrevanje. V zadnjih tednih sem naredil veliko različnih terapij in pregledov. Še enkrat bom moral iti na pregled in videli bomo, kako se bo rama odzvala. Premor je zagotovo ena izmed stvari, ki bo pomagala pri okrevanju. V načrtu imam, da bom igral na turnirju v Tokiu, in upam, da bom do takrat v stanju, da bom lahko igral."

"Bolečina je bila zadnje tedne vseskozi prisotna. Bili so dnevi, ko so bile bolečine močnejše, in dnevi, ko so bile manjše." Foto: Reuters

Bolečina v rami je bila prisotna že nekaj tednov

Že na treningih pred začetkom letošnjega OP ZDA smo lahko videli, da so Novaku masirali ramo. To se je dogajalo nato tudi med njegovimi dvoboji, a očitno je bila bolečina prevelika, da bi lahko nadaljeval. "Bolečina je bila zadnje tedne vseskozi prisotna. Bili so dnevi, ko so bile bolečine močnejše, in dnevi, ko so bile manjše. Jemal sem različne stvari, da nisem imel bolečine. Včasih je pomagalo, drugič ne," je še povedal Đoković.

Švicarju je bilo žal, a je bil osredotočen nase "Žal mi je, da je moral predati in končati dvoboj na tak način." Foto: Gulliver/Getty Images

Wawrinki je bilo žal, da se je končalo na takšen način, a se je želel osredotočati predvsem nase. "Žal mi je, da je moral predati in končati dvoboj na tak način, ampak najpomembnejše je, kako sem igral in kako sem se gibal. Videl sem, da ima nekaj težav, ampak sem vedel, da se lahko vrne v dvoboj ne glede na to, kako se počuti," je povedal Wawrinka, ki je na OP ZDA že zmagal leta 2016.