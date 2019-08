Incident na treningu Novaka Đokovića: Potem te bom našel #video

Očitno so vsega vajenemu Novaku Đoković popustili živci. Kot je razvidno iz posnetka, mu je nekdo na treningu s tribune nekaj pripomnil, kar je srbskega zvezdnika tako razjezilo, da sta si izmenjala nekaj besed, nato pa je bilo iz ust Novaka Đokovića slišati: "Potem te bom našel." Vse skupaj je poskušal pomiriti Goran Ivanišević, ki je bil takrat ob Novaku.

Novak Đoković je za zmago v tretjem krogu potreboval le dobri dve uri. Foto: Gulliver/Getty Images

"Nekaj fantov je popilo nekoliko več, kot so mislili …"

Kot kaže, incident Novaka ni vrgel s tira, saj je po hitrem postopku premagal Denisa Kudlo. Beograjčan je za zmago potreboval vsega dve uri in pet minut. Seveda se po zmagi na novinarski konferenci ni mogel izogniti vprašanju o omenjenem dogodku.

"Naj to ostane med nama. Vsekakor mi je pomagal. Verjetno on tega ne ve, ampak mi je pomagal. Ne želim govoriti o tem. Verjamem, da mi je naredil uslugo, čeprav ni tega želel," ni želel na veliko razpredati o incidentu, a na koncu namignil, da je bil verjetno posredi tudi alkohola. "New York zvečer in vse vas potegne v to. Nekaj fantov je popilo nekoliko več, kot so mislili. Skratka, vse je v redu."

V naslednjem krogu ga čaka Stan Wawrinka. Foto: Gulliver/Getty Images

Igral je brez bolečin, a o tem ne želi govoriti

Novak Đoković po zmagi v drugem krogu ni nič treniral, tako da so bili mnogi zaskrbljeni ali bo lanski zmagovalec OP ZDA sploh stopil na igrišče. Novak ima že od začetka turnirja težave z ramenom, a kot kaže, se stvar izboljšuje.

Dobro sem igral, brez kakršnihkoli bolečin. Malo jih je bilo, ampak sem vesel, kako se je vse izšlo. Oprostite, ne želim govoriti o tem. Zelo bi bil vesel, če bi to spoštovali. Razumem, da vas zanima, ampak sprejel sem odločitev, da ne bom govoril o podrobnostih, in upam, da me razumete. Zadovoljen sem, kako sem igral. To je zame velik blagoslov, ker pred dvema dnevoma je bilo povsem drugače. Včeraj nisem treniral, ampak sem veliko dela opravil že pred tem," je še povedal 16-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki se bo v naslednjem krogu pomeril s Stanom Wawrinko.