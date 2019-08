Federerja čaka igralec, ki ima za seboj kokainsko afero

Roger Federer bo v drugem krogu igral proti Danielu Evansu, ki je imel zaradi uživanja kokaina prepoved igranja. Mnogi so menili, da se bo Evans težko vrnil na sceno, a kot kaže mu to dobro uspeva, saj je danes trenutno na 58. mestu svetovne lestvice in je prepričan, da lahko premaga Švicarja. Do zdaj sta igrala tri medsebojne dvoboje in vse je dobil Federer.

Foto: Gulliver/Getty Images

Bo rama Novaka Đokovića zdržala?

Novak Đoković do zdaj uspešno brani lanski naslov na OP ZDA, a se je v zadnjem dvoboju izkazalo, da ima srbski teniški zvezdnik kar nekaj težav z levim ramenom. Nazadnje je dejal, da ostaja pozitiven in da se je že večkrat soočal s takšnimi težavami. Njegov nasprotnik v tretjem krogu bo Američan Denis Kudla, trenutno 111. igralec sveta. Do zdaj sta igrala samo enkrat in takrat je bil boljši Đoković.