Šok v New Yorku: Đoković zaradi bolečin predal dvoboj #video

Iz New Yorka za navijače Novaka Đokovića prihajajo slabe novice. Srbski teniški igralec je moral zaradi poškodbe predati dvoboj, tako da je zanj turnirja konec. V moški konkurenci OP ZDA so na sporedu prvi dvoboji osmine finala. Roger Federer je s 3:0 v nizih (oddal je le štiri igre) odpihnil Davida Goffina. V četrtfinalu ga čaka Grigor Dimitrov, ki je s 3:1 premagal Alexa De Minaurja.

6-4, 7-5, 2-1 (ret.)@stanwawrinka returns to the QF after Djokovic retires from the match.#USOpen pic.twitter.com/3cGoWzcE0b — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

Že nekaj časa je bilo jasno, da z Novakovo ramo ni vse v najlepšem redu. Foto: Gulliver/Getty Images Že nekaj časa je bilo jasno, da z Novakovo ramo ni vse v najlepšem redu, saj je že vse od začetka zahteval zdravniško pomoč. Srbski zvezdnik o samih težavah ni želel govoriti, a je proti Stanu Wawrinku ugotovil, da nima smisla in na začetku tretjega niza dvoboj predal (4:6, 5:7, 1:2).

Đoković že od samega začetka dvoboja ni bil pravi. V svoji igri je imel velika nihanja, po drugem nizu je zahteval zdravniško pomoč, a mu kot kaže tokrat ni pomagala. Že takrat je postalo jasno, da bo prvi igralec sveta po vsej verjetnosti dvoboj predal.

Le odkimal z glavo in predal dvoboj

Čeprav je tretji niz dobro začel, saj je prvo igro na svoj servis dobil brez izgubljene točke, je Wawrinka hitro izenačil na 1:1. V tretji igri je sledil razpad igre Novaka Đokovića, potem ko je izgubil igro na svoj servis brez dobljene točke. Takrat je ugotovil, da nima smisla in dvoboj predal. Nad tem dejanjem določeno občinstvo ni bilo ravno navdušeno. Nekateri so mu celo žvižgali, ampak se lanski zmagovalec OP ZDA se na to ni oziral.

Roger Federer se je sprehodil skozi osmino finala. Foto: Getty Images

Roger Federer letošnjega OP ZDA ni začel najbolje, potem ko je v uvodnih dveh krogih oddal en niz. V tretjem krogu smo videli že veliko boljšo igro Švicarja, ki je zlahka odpravil Daniela Evansa, brez težav pa je napredoval tudi v četrtfinale. Trenutno 15. igralca sveta Davida Goffina je odpravil s 6:2, 6:2 in 6:0.