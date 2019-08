Aljaž Bedene v soboto proti šestemu igralcu sveta za uspeh kariere

Aljaž Bedene je v drugem krog OP ZDA pokazal izjemno borbenost, potem ko je po petih nizih premagal Benoita Paireja in se zasluženo uvrstil v tretji krog. Tokrat mu bo nasproti stal Aleksander Zverev. Nemec je v dvoboju velik favorit, a znano je, da v letošnji sezoni ni v najboljši formi. Lahko to Aljaž Bedene izkoristi? Do zdaj sta igrala tri medsebojne dvoboje in vse tri je dobil Zverev. V primeru zmage bi se Aljaž prvič v karieri prebil v četrti krog turnirja za grand slam.

Rafael Nadal proti Južnokorejcu

Na osrednje igrišče bo stopil tudi drugi nosilec turnirja Rafael Nadal. Njegov nasprotnik bo Južnokorejec Chung Hyeon. Oba medsebojna dvoboja je dobil Španec, ki se je v tretji krog prebil brez dvoboja.

Foto: Reuters

Kaj bo spet ušpičil Nick Kyrgios?

Na ameriških tleh je izredno veliko zanimanja za problematičnega Avstralca Nicka Kyrgiosa, potem ko so že na njegovih treningih tribune nabito polne. Danes bo še toliko bolj zanimivo, saj bo imel nasproti mladega Rusa Andreja Rubleva, ki je v zadnjem času v izjemni formi. Vsi samo čakajo, kašno bo spet ušpičil Nick Kyrgios, ki je moral zaradi svojih neprimernih dejanj seči že globoko v žep.