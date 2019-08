Ga je Aljaž Bedene res žalil ali Francoz težko prenaša poraze? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski teniški igralec Benoit Paire je po porazu proti Aljažu Bedenetu užaljen in jezen zapustil igrišče, ne da bi slovenskemu teniškemu asu čestital za zmago. Paire je pozneje dejal, da naj bi ga slovenski igralec med igro žalil.

Dejstvo je, da je zmaga Aljaža Bedeneta proti Francozu čista kot solza. Tridesetletni Ljubljančan je še enkrat več dokazal, da je pravi borec, saj se mu je po dveh nizih zaostanka uspelo pobrati in premagati 26. igralca sveta, ki, kot kaže, slabo prenaša poraze.

Francoz, ki ima na svojem računu tri turnirske lovorike, se je odločil, da se bo za nekaj časa umaknil s teniških igrišč. Foto: Gulliver/Getty Images

Benoit Paire je pozneje na novinarski konferenci povedal, da nikoli ne bo čestital igralcu, ki ga ne spoštuje in ga žali. "Ne bom dovolil, da se tako pogovarja z menoj. Lahko me obtožite marsičesa, ampak tokrat govorim resnico. Tudi sodnik je vse slišal in ni storil ničesar," je na tiskovni konferenci razlagal francoski igralec, ki ni želel govoriti o tem, o čem je bilo govora ob koncu drugega niza.

"To je igra, ki jo bom kmalu pozabil, ampak v letošnji sezoni je bilo veliko pozitivnega. Ne bom komentiral, kaj se je dogajalo med tekmo. Upam, da bo ITF (Mednarodna teniška zveza, op. p.) opravila svoje delo," se je pritoževal Paire, ki tudi sam ne velja za najbolj vzornega igralca na turneji, medtem ko Aljaž velja za mirnega igralca.

Ne boste ga srečali na igrišču, ampak v nočnem klubu

Francoz, ki ima na svojem računu tri turnirske lovorike, se je odločil, da se bo za nekaj časa umaknil s teniških igrišč. Njegova slaba volja in pritoževanja pa verjetno izhajajo iz njegove slabe igre, potem ko je imel v četrtem nizu že tri žogice za zmago, a mu jih ni uspelo izkoristiti.

"Turneja je bila naporna in dolga, tako da si bom vzel 15 dni prosto. Ne boste me videli na igrišču, ampak prej v kakšnem nočnem klubu," je še v svojem slogu povedal 30-letni teniški igralec.

Aljaž Bedene se je na OP ZDA prvič uvrstil v tretji krog. Foto: Gulliver/Getty Images

Aljaža Bedeneta v tretjem krogu čaka šesti igralec sveta

Aljaž Bedene, ki se je na OP ZDA prvič uvrstil v tretji krog, je verjetno z glavo že pri naslednjem dvoboju. Čaka ga izjemno zanimiv nasprotnik. To bo Aleksander Zverev, trenutno šesti igralec sveta. Aljaža čaka izjemno težek dvoboj, a dejstvo je, da Nemec letos ni v najboljši formi, saj ima, kot je pred časom dejal, kar nekaj zasebnih težav. Njun dvoboj bo na sporedu v soboto.

