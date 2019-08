Prva igralka sveta uspešna, Američani bodo znova stiskali pesti za 15-letnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ženskem delu OP ZDA je prva igralka sveta in branilka naslova Naomi Osaka s 6:2, 6:4 izločila Poljakinjo Magdo Linette. Igrala bo tudi Coco Gauff, ljubljenka tamkajšnjega občinstva, v mešanih dvojicah dvoboj čaka Andrejo Klepač.

Prva igralka sveta Naomi Osaka je v drugem krogu igrala proti Poljakinji Magdi Linette, ki se je do zdaj na OP ZDA najdlje prebila do drugega kroga, in upravičila vlogo favoritinje. Japonka je napredovala s 6:2, 6:4.

Mlada ameriška junakinja bo igrala proti Madžarki Timei Babos, ki se je na turnir prebila skozi kvalifikacije, medtem ko je Coco Gauff dobila povabilo organizatorja. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Klepačeva začenja dvoboje v dvojicah

Nastope začenja naša Andreja Klepač, ki v mešanih dvojicah igra v paru z Britancem Kenom Skupskim. Njuna nasprotnika bosta Tajka Chan Hao-Ching in Novozelandec Michael Venus.