Serena Williams bo igrala proti 20 let mlajši nasprotnici

Serena Williams, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, bo igrala proti rojakinji Caty McNally, ki je od nje kar 20 let mlajša. Za 17-letno Caty je to šele prvi nastop na glavnem turnirju za grand slam. Za igralki pa bo to prvi medsebojni dvoboj.

Na igrišče bo stopila tudi 38-letna Venus Williams, ki je v New Yorku že dvakrat zmagala. Njena nasprotnica pa bo vse prej kot lahka. Na drugi strani mreže jo čaka Elina Svitolina, peta nosilka turnirja.