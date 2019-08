Federer Bosancu oddal niz

V sredo so bili znova na sporedu zanimivi dvoboji. Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je premagal Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine s 3:6, 6:2, 6:3 in 6:4. Federer na US Opnu igra kot tretji nosilec, lovi pa 21. turnirsko zmago na grand slamih. Naših predstavnikov v moškem delu tokrat ni bilo.

Roger Federer je ugnal Bosanca Damirja Džumhurja, ki se je na OP ZDA najdlje prebil do 3. kroga. Za igralca je bil to tretji medsebojni dvoboj, vse tri pa je dobil Švicar. Njegov naslednji tekmec bo zmagovalec obračuna med Francozom Lucasom Pouillejem in Britancem Danom Evansom.

Napredoval je tudi sedmi nosilec, Japonec Kei Nishikori. V drugem krogu je izločil Američana Bradleyja Klahna.

Srbskega zvezdnika Đokovića tokrat čaka Argentinec Juan Ignacio Londero, ki je svojo prvo turnirsko lovoriko dobil letos februarja. Vsekakor je v tem dvoboju velik favorit prvi igralec sveta, ki tudi brani lansko lovoriko.

Đoković se zaveda, da je do zmage še dolga pot in da ni več tako mlad. "Star sem 32 let in je nekoliko drugače kot pred desetimi leti, ampak v sebi se še vedno počutim mladega. Še vedno sem motiviran, da vztrajam," je pred dvobojem povedal Beograjčan.