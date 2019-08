Bedene po uspehu kariere na OP ZDA ni dočakal stiska rok nasprotnika

Aljaž Bedene je po štirih urah in velikem preobratu premagal Benoita Paireja in se prvič v karieri uvrstil v tretji krog OP ZDA. Tam ga čaka Aleksander Zverev.

Aljaž Bedene je po štirih urah in velikem preobratu premagal Benoita Paireja in se prvič v karieri uvrstil v tretji krog OP ZDA. Tam ga čaka Aleksander Zverev. Foto: Getty Images

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene (80. igralec sveta) je v drugem krogu OP ZDA po maratonskem štiriurnem dvoboju s 3:2 v nizih premagal Benoita Paireja (26.) in se prvič v karieri prebil v tretji krog tega turnirja. Bedene je do velike zmage prišel po zaostanku z 0:2 v nizih, v odločilnem je Francoza strl v podaljšani igri. Paire se po dvoboju ni rokoval s Slovencem, saj je takoj odkorakal z igrišča.

Edini slovenski teniški igralec na glavnem turnirju posameznikov Aljaž Bedene je v četrtek na OP ZDA po dolgem času, prvič po letu 2015, zaigral v drugem krogu prestižnega turnirja in po velikem preobratu proti 26. igralcu sveta prišel do največjega uspeha v New Yorku.

Prvi niz je s 6:4 pripadel Francozu, igralca sta na svoj servis dobila vse igre do izenačenja na 4:4, nato pa je Paire Bedenetu odvzel servis in povedel, dobil še svojega in povedel z 1:0 v nizih. V drugem se je nadaljeval izenačen obračun, oba igralca sta bila do 5:5 uspešna na svojem servisu, Bedene je nato svojega izgubil, a uspel izenačiti na 6:6. Sledil je tie-break, po katerem je Paire povedel z 2:0 v nizih. V tretjem nizu je Slovenec takoj odvzel servis nasprotniku in s 6:2 znižal na 1:2 v nizih.

Paire zapravil tri žogice za zmago, Bedene se je vrnil in napredoval

Benoit Paire je v četrtem nizu trikrat serviral za zmago na dvoboju, a se je Bedene rešil, izsilil peti niz in napredoval. Foto: Getty Images Tudi v četrtem nizu je bilo vroče, Bedene je pri vodstvu tekmeca s 4:3 vodil s 40:0 in bil blizu izenačenju na 4:4, a je Paire povedel s 5:3 in nato serviral za zmago. Francoz je zapravil tri zaključne žogice, slovenski teniški igralec pa povsem obrnil potek srečanja, dobil naslednje štiri igre in s 7:5 izsilil peti niz.

V tem je Paire hitro ušel na 4:1, a se Bedene tudi tokrat ni dal in ga ujel pri 4:4, izenačeno je bilo tudi pri 6:6, tako da je o zmagovalcu odločala podaljšana igra. S 7:4 jo je dobil Slovenec in se ob odkritjem razočaranju Francoza razveselil največjega uspeha na OP ZDA.

V tretjem krogu ga čaka Aleksander Zverev, ki se je prav tako dolgo zadržal na igrišču. 21-letnega domačina Francesa Tiafoeja je izločil po petih nizih.

Ljubljančan po koncu dvoboja ni dočakal stiska roke s Francozom. Foto: Getty Images

Brez stiska rok na igrišču



Bedene je po zmagi padel na tla in proslavljal, stiska rok nasprotnika pa, vsaj na igrišču, ni dočakal. Paire je namreč po pozdravu s sodnikom takoj zapustil igrišče. Po nekaterih zapisih naj bi Francoz izjavil, da ga je Slovenec v drugem nizu užalil.

Foto: Gulliver/Getty Images

Od glavnih favoritov bo na osrednje igrišče stopil Rafael Nadal, drugi nosilec turnirja. Španec bo tokrat igral proti Avstralcu Thanasiju Kokkinakisu, ki se pogosto ubada s poškodbami. Do zdaj sta odigrala en dvoboj, in sicer je bil leta 2014 na OP Avstralije boljši Rafa.