Kako dolgo bo še zdržal Federer, je bil za njegov poraz kriv Đoković?

Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev, je izgubil v četrtfinalu OP ZDA in se (pre)kmalu poslovil od zadnjega letošnjega turnirja za grand slam. Postavlja se vprašanje, ali Federer sploh še lahko odigra dvoboj, ki traja pet nizov.

Trenutno tretjemu igralcu sveta letos še ni uspelo zmagati v dvoboju, ki je trajal pet nizov. Foto: Gulliver/Getty Images

Dejstvo je, da Roger Federer pri svojih 38 letih velja za pravi športni fenomen, saj se lahko še vedno kosa z veliko mlajšimi tekmeci. A vendarle ima življenjski ciklus svoje zakone, ki jih v zadnjem času čuti tudi 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Njegova statistika kaže, da vse težje igra oziroma zmaguje na dvobojih, ki se zavlečejo v peti niz. Trenutno tretjemu igralcu sveta letos še ni uspelo zmagati v dvoboju, ki je trajal pet nizov. V Wimbledonu je bil njegov krvnik Novak Đoković, v sredo pa ga je po petih nizih na kolena spravil Bolgar Grigor Dimitrov.

Ves čas je igral s poškodbo hrbta

Federer je po zadnjem porazu proti Dimitrovu priznal, da se je ves turnir boril s težavami v hrbtu. To se je videlo tudi v zadnjem dvoboju, ko je po četrtem nizu prosil za zdravniško pomoč, a smo po tistem v njegovi igri videli razpad sistema.

"Potreboval sem pomoč v zgornjem delu. Ne vem, ali je to hrbet ali vrat. Želel sem, da nekaj popusti in da vidim, ali bo potem kaj bolje. Kakorkoli, to je trenutek Grigorja, ne mene oziroma mojega telesa … Vse je v redu. Ves čas sem igral s poškodbo hrbta, a sem lahko igral," je povedal Federer, ki je priznal, da je razočaran, saj meni, da je odigral dober dvoboj.

"Izpustil sem priložnost, potem ko sem bil v vodstvu. Lahko bi se prebil in potem imel dva prosta dneva. Videti je bilo dobro, a moram sprejeti poraz. To je del igre in veselim se, da bom zdaj nekaj časa preživel z družino. Življenje gre naprej."

"Nisem razmišljal o tem. Če greš naprej, je to preteklost." Foto: Gulliver/Getty Images

Federer zagotavlja, da za poraz ni bil kriv Novak Đoković

Teniški poznavalci so po njegovem porazu v finalu Wimbledona proti Novaku Đokoviću poudarjali, da se bo Švicar psihološko zelo težko pobral. Federer je imel v tistem dvoboju že dve zaključni žogici za zmago, a ju ni izkoristil, nato pa izgubil.

"Nisem razmišljal o tem. Če greš naprej, je to preteklost. Spominjam se, da sem tam igral dober polfinale in da ni bilo slabo. Če že razmišljam o tem, sem zadovoljen, kako dobro sem odigral zadnjih 15 ali 20 iger."

"Vem, da ljudje veliko berejo in razmišljajo o tem, ampak to vsekakor ni bil razlog za ta poraz. Dobro sem bil pripravljen, poskusil sem vse, a ni bilo dovolj," je še povedal Federer, ki letos ostaja brez zmage na turnirjih velike četverice.