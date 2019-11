Federer za konec turneje po Latinski Ameriki znova zmagal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarski in nemški teniški igralec Roger Federer in Alexander Zverev sta v nedeljo na južnoameriških tleh odigrala še zadnji ekshibicijski dvoboj. V ekvadorski prestolnici Quito je pred 12 tisoč gledalci s 6:3 in 6:4 zmagal 38-letni Švicar.