Padel je svetovni rekord, Federer ne bo pozabil tega večera

🏟️ THE GREATEST MATCH! Federer-Zverev exhibition match in Mexico saw the largest ever audience for a tennis match. . . . . . Photo by Reuters | #thegreatestmatch #beapartofit #federerenmexico #mexico #atpfinals #nittoatpfinals #alexanderzverev #saschazverev #zverev #allezroger #atp #atptour #RogerFederer #RF #Federer #Fed #rogerfedererau #BEL21VE #grandslam #tenis #tennis #Sportwalk

A post shared by Tennis Sportwalk (@tennissportwalkin) on Nov 23, 2019 at 8:19pm PST