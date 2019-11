Roger Federer preseneča s svojimi izjavami, kako dolgo še?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roger Federer je pred kratkim razkril načrte za prihodnjo sezono, v kateri bo igral na vseh štirih turnirjih za grand slam. Osemintridesetletni Švicar zdaj presenetljivo ni izključil možnosti, da bi igral tudi v sezoni 2021. Takrat bo star 40 let.

Veliko se je že pisalo in govorilo o tem, da je samo še vprašanje časa, kdaj se bo Roger Federer športno upokojil. Po njegovih zadnjih izjavah nič ne kaže, da bo lopar kmalu postavil v kot.

"Sezona 2020 je začrtana, za sezono 2021 pa še ne vem, je še predaleč. Če bom imel priložnost igrati in če bo vse tako, kot mora biti, zakaj ne?" je na ponedeljkovi novinarski konferenci na Manhattnu dejal Federer.

Pomembno vlogo v njegovem življenju igra žena Mirka. Foto: Guliver/Getty Images

"Srečna žena, srečno življenje"

Njegovi navijači, ki jih ima po vsem svetu, se vse bolj bojijo dneva, ko bo eden najboljših igralcev napovedal slovo od teniških igrišč, a za zdaj se temu spretno izogiba. Kot je že večkrat omenil, je veliko odvisno tudi od njegove družine. Federer je namreč poročen in oče štirih otrok.

"Srečna mora biti moja družina in seveda moram biti tudi zdrav. Zelo pomembno je, da moja žena čuti enako. Srečna žena, srečno življenje. Saj veste, kako gredo te stvari. Vse se začne pri tem, nato je odvisno od mojega telesa in rezultatov. Ponavadi ne razmišljam leto in pol naprej, ampak leto ali malo več," je povedal Federer, ki je letošnjo sezono končal kot tretji igralec sveta.

Roger Federer ima navijače po vsem svetu. Foto: Gulliver/Getty Images

Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam ima v svoji vitrini že 103 lovorike s turnirjev serije ATP in je le še šest zmag oddaljen od rekorderja Jimmyja Conorsa (106 turnirskih zmag). In ravno ta mejnik bi lahko bil eden od razlogov, da bi igral tenis še po letu 2020.

V zadnjih dneh Baselčan ni nič počival. Z Aleksandrom Zverevom sta imela ekshibicijsko južno-severno ameriško turnejo. Po nekaterih podatkih je Federer s tem zaslužil okrog deset milijonov dolarjev (devet milijonov evrov). Skupaj z Nemcem sta postavila tudi svetovni rekord, potem ko si je v Mehiki na stadionu Plaza de Toros njun dvoboj ogledalo več kot 42 tisoč ljubiteljev tenisa. Zadnji dvoboj sta odigrala v nedeljo v Ekvadorju. Zdaj so na vrsti počitnice.

Foto: Gulliver/Getty Images

Februarja prihodnje leto lahko pade nov svetovni rekord

"Veselim se že počitnic. Zadnjih nekaj tednov je bilo neverjetnih. Bilo je veliko čustev in veliko nepozabnih trenutkov v Mehiki. To se zgodi samo enkrat v življenju. Zdaj se moram spočiti, trdo trenirati in se pripraviti na prihodnjo sezono," je povedal Federer, ki ga februarja čaka še en zelo pomemben ekshibicijski dvoboj. Februarja prihodnje leto bosta z Rafaelom Nadalom igrala v Južni Afriki v Cape Townu, kjer bi lahko padel nov rekord.

"Navdušen sem, da bova 7. februarja v Cape Townu igrala pred 48 tisoč gledalci. Igral bom proti Rafi in to bo res nekaj velikega."

Olimpijske igre v Tokiu bodo njegove že četrte Veseli se že svojih četrtih olimpijskih iger. Foto: Reuters

Prihodnja sezona bo zanj še toliko bolj pomembna, saj bodo na sporedu olimpijske igre v Tokiu. Federer že ima zlato olimpijsko medaljo v dvojicah, medtem ko posamične še nima.

"Veselim se že, da bom spet igral na olimpijskih igrah. Igre v Riu sem zaradi poškodbe kolena izpustil, vendar sem pred tem že trikrat igral na olimpijskih igrah. Olimpijske igre so bila zame vedno nekaj posebnega in tudi tokrat ne bo nič drugače," so še zapisali na spletni strani Forbes.