Mladi Kanadčanki je uspelo čez noč, zaslužila je milijone #video

Pred tednom smo se že posvetili desetim največjim zaslužkarjem v moškem tenisu. Ta teden smo pogledali, koliko so zaslužila najboljša dekleta. Še posebej izstopa mlada Bianca Andreescu, ki je v teniškem svetu zaslovela čez noč. Serena Williams je še vedno med prvo deseterico, medtem ko Marije Šarapove ni na spregled.

Še pred nekaj leti je s turnirskimi nagradami daleč največ zaslužila Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov, v zadnjem letu pa je vrstni red nekoliko spremenjen. Williamsova je kljub slabši sezoni še vedno med prvo deseterico, medtem ko Marije Šarapove že nekaj časa ni na spregled. Poudariti je treba, da so vsi zaslužki navedeni v bruto zneskih.

Ashleigh Barty je letos zaslužila največ. Foto: Gulliver/Getty Images

1. Ashleigh Barty

To leto je prvo mesto zasedla Ashleigh Barty, ki je letošnjo sezono končala tudi na prvem mestu lestvice WTA. Triindvajsetletna Avstralka je letos osvojila štiri turnirske zmage, zmagal je na OP Francije, prav tako na zaključnem turnirju serije WTA. Bartyjeva je samo z zmago na pariškem pesku zaslužila 2,3 milijona evrov, skupno pa je v tej sezoni zaslužila 10,2 milijona evrov.

2. Simona Halep

Že na drugem mestu, na katerem je Simona Halep, je opazen velik padec v zaslužku. Romunka je v letošnji sezoni s turnirskimi nagradami zaslužila kar štiri milijone evrov manj kot prvouvrščena Ashleigh Barty. Halepova, ki je letošnje leto končala kot četrta igralka sveta, je letos zaslužila 6,2 milijona evrov. Največ je zaslužila s svojo prvo z zmago v Wimbledonu, kjer so ji britanski organizatorji nakazali 2,6 milijona evrov.

3. Naomi Osaka

Tretje mesto si je v zadnji sezoni prislužila Naomi Osaka. Mlada Japonka je letošnjo sezono začela na najboljši mogoč način, zmagala je na uvodnem turnirju za grand slam – na OP Avstralije. Osaka je za zmago v Melbournu dobila 2,6 milijona evrov, skupno pa s turnirskimi zmagami zaslužila 6,1 milijona evrov. Poleg OP Avstralije je zmagala še na domačem turnirju v Osaki in v Pekingu.

Bianca Andreescu se je zavihtela na 4. mesto. Foto: Gulliver/Getty Images

4. Bianca Andreescu

Bianca Andreescu, kanadska teniška igralka, je novo odkritje letošnje sezone. Devetnajstletna igralka je še lani večinoma igrala na turnirjih nižje ravni, letos pa je v svojo vitrino pospravila štiri turnirske lovorike. Med njimi tudi prestižno lovoriko s turnirja za grand slam - OP ZDA. Newyorški organizatorji so ji za zmago na račun nakazali 3,4 milijona evrov, skupno je Kanadčanka zaslužila 5,8 milijona evrov. Zelo zanimivo bo spremljati, kako bo Bianca nadaljevala svojo kariero.

5. Elina Svitolina

Na sredini lestvice se je znašla Ukrajinka Elina Svitolina, ki je sezono končala na šestem mestu. Zanimivo, Svitolina v letošnjem letu ni zmagala na nobenem turnirju, a ima za seboj vseeno zelo uspešno sezono. Igrala je v finalu zaključnega turnirja serije WTA, ob tem pa se na dveh turnirjih za grand slam prebila do polfinala (OP ZDA in Wimbledon). Petindvajsetletna Svitolina je zaslužila 5,5 milijona evrov.

6. Karolina Pliškova

Karolina Pliškova se letos lahko pohvali s štirimi turnirskimi zmagami. Še najodmevnejši sta bili zmagi v Rimu in nato na turnirju v Eastbournu, ki se igra na travi. Igrala je tudi v finalu turnirja v Miamiju, kjer je morala priznati premoč Ashleigh Barty, zmagovalki te lestvice. Sedemindvajsetletna Čehinja je zaslužila 4,6 milijona evrov.

Serena Williams že dve leti zapored ni zmagala turnirja. Foto: Reuters

7. Serena Williams

Tokrat se je na sedmem mestu znašla Serena Williama, ena najboljših teniških igralk vseh časov in zmagovalka 23 turnirjev za grand slam. Treba je vedeti, da je 38-letna Američanka letos odigrala le devet turnirjev in da je že drugo leto zapored ostala brez turnirske zmage. Kljub temu se je Serena glede na turnirske zaslužke zavihtela na sedmo mesto. Williamsova je letos štirikrat igrala v finalu, na turnirjih za grand slam pa se je najdlje prebila v polfinale OP Avstralije. Američanka, ki je skupno v karieri zaslužila 83,5 milijona evrov, je v letošnji sezoni v žep pospravila 3,9 milijona evrov.

8. Kiki Bertens

Osmo mesto pripada Nizozemki Kiki Bertens, ki je bila nekdaj že četrta igralka sveta, letos pa je sezono končala na devetem mestu. V letošnjem letu je zmagala na dveh turnirjih. Zmagala je v Madridu in Sankt Peterburgu ter s svojimi uspehi zaslužila 3,8 milijona evrov.

9. Belinda Bencic

Belinda Bencic je po enem letu premora znova zmagala na turnir serija WTA, pravzaprav je zmagala na dveh turnirji. Švicarska teniška igralka se je od večjih turnirjev najdlje prebila na OP ZDA, kjer je igrala v polfinalu turnirja. Dvaindvajsetletna igralka je s turnirskimi nagradami zaslužila 3,7 milijona evrov.

10. Petra Kvitova

Prestižno deseterico končuje izkušena Petra Kvitova. Čehinja, ki je letošnjo sezono končala na sedmem mestu, je zmagala na dveh turnirjih. Nekdanja druga igralka sveta, ki jo je konec leta 2016 doma napadel ropar in ji hudo poškodoval roko, je v letošnji sezoni zaslužila 3,3 milijona evrov. Za Kvitovo so mnogi dejali, da se ne bo več vrnila na teniška igrišča, a je danes 29-letna teniška igralka dokazala ravno nasprotno. Po napadu je do danes zmagala na osmih turnirjih.