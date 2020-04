Jordan, Kukoč, Petrović, Dončić: ozadja kultnih številk

Kdor v iskanju novic te dni zaide na košarkarske portale, morda dobi občutek, da se je vrnil v preteklost. V izdihljaje preteklega stoletja, ko so vladali Chicago Bulls z nepozabnim Michaelom Jordanom. A stroj, ki proizvaja zapise, povezane z ero ene največjih košarkarskih dinastij, se ni zagnal le zaradi obdobja edinstvenega košarkarskega zatišja, temveč je posledica ESPN-ove dokumentarne serije Zadnji ples. Z njo se košarkarski navdušenci vračajo v obdobje romantike in občudujejo lebdečo številko 23. In zakaj ravno 23?

Matematika z zaokroževanjem

Ko je leta 1995 preklical svojo upokojitev in se vrnil pod koše, je Jordan začasno nosil dres s številko 45. Izbira ni bila naključna. Za to številko pa je "kriv" njegov starejši brat Larry Jordan. Na precej nižji tekmovalni ravni je bila namreč prav to njegova številka. Mlajši brat Michael ga je želel posnemati, zato je že pri iskanju svoje prvotne in pozneje kar kultne številke uporabil matematični ključ. Število 45 je delil z dve, dobljeni rezultat pa je nato zaokrožil navzgor.

Tako je že v srednji šoli in pozneje v univerzitetni ekipi nosil dres s številko 23. Ta je pozneje zaradi izjemnosti v ligi NBA postala ena najbolj čislanih in prepoznavnih številk v košarkarskem svetu. Tudi današnji zvezdnik lige LeBron James ne skriva, da nosi številko 23 prav zaradi Jordana.

Športna zgodovina pa beleži tudi tekmo, na kateri je Jordan nosil številko 12. Ta globljega ozadja nima. 14. 2. 1990 naj bi nekdo iz slačilnice Bikov v Orlandu izmaknil Jordanov dres. Na voljo je bil le nadomestni dres s številko 12 in brez priimka.

Kukočev navdih iz Hajduka

A če je Jordan v ligi NBA igral s tremi različnimi številkami (12, 23, 45), ob tem pa v reprezentanci s številko 9, pa je celotno člansko kariero z eno samo številko preigral njegov nekdanji soigralec Toni Kukoč. Od domače splitske Jugoplastike, preko Benettona iz Trevisa in vse do lige NBA (Chicago, Atlanta, Philadelphia, Milwaukee) ter hrvaške in jugoslovanske reprezentance. Vedno številka sedem.

Povod? Slaviša Žungul. Nekdanji jugoslovanski nogometni reprezentant, ki je največji klubski pečat pustil pri Hajduku. S številko sedem. Ker je bil za Kukoča nogometni vzornik, je nato njegovo številko prenesel tudi v košarko.

Kukoč je bil v mladosti tudi nadarjen namiznoteniški in nogometni igralec. Tudi on se je kalil pri Hajduku. Njegov soigralec pa je bil med drugim poznejši reprezentant in danes ugledni trener Slaven Bilić.

Kultna številka 3

Precej bolj raznoliki so bili dresi Kukočevega reprezentančnega soigralca Dražena Petrovića. 4, 10, 5 in 44. Vse do zadnjega kluba, New Jersey Nets, kjer je doživel novo košarkarsko rojstvo s številko tri.

Da bi našli odgovor, zakaj je legendarni Dražen izbral prav to številko, bi se morali podati v Šibenik. Pa ne do dvorane Baldekin, pred katero stoji spomenik pokojnega velikana hrvaške košarke, temveč v bližnje blokovsko naselje. Na ulico Petra Preradovića, kjer stoji njegov prvi koš. Nasproti pa je vhod v stavbo, v kateri je živela družina Petrović. Hišna številka? Tri.

Dres s to številko so pri New Jersey (danes Brooklyn) Nets upokojili. Zanimivo pa je, da pri Portlandu, kjer je igral pred tem, njegovo številko 44 nosi rojak Mario Hezonja.

Kaj imata skupnega Dwight Powell in Klemen Prepelić?

Zgodbo o številkah dresov pa zaključimo s trenutno najbolj znano slovensko košarkarsko številko – 77. Z njo pri Dallasu navdušuje Luka Dončić. V ligo NBA pa jo je prenesel iz slovenske reprezentance. Pred tem je pri Realu iz Madrida večinoma nastopal s številko 7 (na prvi tekmi sicer 17).

Ko je leta 2015 na spletnem omrežju Twitter sporočil, da bo na reprezentančni ravni branil barve Slovenije, se je kot odmev oglasil Klemen Prepelić. "Sedmica je že zasedena," se je pošalil Bistričan. In ohranil številko sedem. Dončić je sedmici pač dodal še eno sedmico.

Podobno je bilo ob prihodu v Dallas, kjer je dres s številko sedem nosil Dwight Powell. Zaradi zlatega EuroBasketa 2017 pa se Ljubljančanu ni bilo težko sprijazniti s številko 77.