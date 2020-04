Legendarni Kukoč ne razume, zakaj je temeljilo na negativi

Čeprav sprva ni bilo načrtovano, da bodo dokumentarec o Michaelu Jordanu predvajali aprila in maja, je zaradi koronavirusa in z začasno ustavitvijo lige NBA prišel kot naročen. Ves košarkarski svet je hrepenel po njem in prejšnjo nedeljo sta prva od desetih delov ugledala luč sveta.

Rdeča nit dokumentarca z naslovom "The Last Dance" je zgodba velikega Michaela Jordana, ki jo prikažejo skozi sezono 1997/98, v kateri so Chicago Bulls osvojili zadnjega od šestih naslovov. Jordanu in druščini so s kamero sledili v garderobah, treningih … In pričarali pristne posnetke.

V prvih dveh delih smo lahko videli, kakšni so bili odnosi med igralci, trenerji in lastnikom kluba, velikokrat pa je bil na tapeti takratni generalni direktor Jerry Krause, ta je bil prikazan kot tisti, ki je končal zmagovito dinastijo.

"V osmih letih šest naslovov prvaka in je treba najti črno piko?"

"Upam, da bodo prihodnji deli bolj svetli in bo več proslavljanja kot pa iskanja, kdo je kriv, koga je treba kriviti in zakaj Chicago ni osvojil osmih ali desetih naslovov prvaka," je v intervjuju za NBC dejal hrvaški košarkar Toni Kukoč, ta je med letoma 1996 in 1998 z ekipo Chicago Bulls osvojil tri naslove.

Michael Jordan je bil osrednje gonilo, da so BIki v devetdesetih letih prejšnjega stoletja osvojili šest naslovov prvaka. Foto: Getty Images

Legendarni Hrvat je še vedno del ustroja kluba iz Chicaga, saj opravlja funkcijo posebnega svetovalca predsednika kluba Michaela Reinsdorfa.

Kukoč je odigral pomembno vlogo v drugi triletni vladavini Bikov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

"Takratna ekipa je trenirala tako trdo in bila predana košarki. Govorimo o ljudeh, ki so v osmih letih osvojili šest naslovov prvaka. In moramo najti črno piko," se sprašuje Kukoč, ki je branil Krausa.

"Ekipo Chicago Bulls je hvalil na vse pretege. Niti enkrat ni rekel, da je on zaslužen za to."

Ta ga je izbral na naboru leta 1990 in se trudil, da so se mu vrata v ligo NBA le odprla. Leta 1996 je bil Kukoč izbran kot šesti košarkar lige NBA.

"Tri leta mi je govoril, naj pridem. 'Ne veš, kako izvrstnega trenerja imamo. Prav tako starejše košarkarje, kot sta John Paxson in Bill Cartwright. Potem imamo Michaela Jordana in Scottieja Pippena, ki lahko naredita vse,' me je takrat novačil. Hvalil je na vse pretege. Nikdar ni govoril, da je on zgradil moštvo ali da je naredil kaj drugega. Govoril je, kako so Chicago Bulls odlična organizacija," razlaga košarkar, ki je pri Bikih nosil številko 7.

Jerry Krause (levo) je bil v prvih dveh delih dokumentarca pokazan kot tisti, ki je razdrl dinastijo Chicago Bulls. Foto: Reuters

Kot dodaja, ljudje zdaj mislijo, da je Jerryjev ego uničil dinastijo: "Ne, da mu ne bi bili hvaležni za to, kar je naredil, ampak da ga vedno ponižujejo? Razumljivo bo to na koga vplivalo. Nima se kaj braniti. On je generalni direktor Chicaga, ki je osvojil šest naslovov prvaka. Naštejte mi pet drugih ljudi v športu, ki so dosegli to, kar je on."

"Zdaj sem slišal, da nekatera razmerja niso imela več skupne točke"

Sicer pa tudi Hrvat ni vedel, kakšno razmerje sta imela Jerry in trener Phil Jackson, dokler ni videl prvih dveh delov dokumentarca. Kraus je namreč pripeljal Jacksona v Chicago, v nadaljevanju pa sta se odtujila: "Mogoče sem bil neveden. Mogoče sem bil osredotočen na svoje stvari. Vedel si sicer, da se kaj dogaja okoli tebe, ampak si se ob vseh treningih ukvarjal sam s sabo, družino ... Drugim stvarem ne posvečaš pozornosti. Poleg tega je Phil naredil nekakšen mehurček, da smo bili košarkarji v svojem. Upal sem, da se bodo mnenja ljudi spremenila in bomo branili naslov, a zdaj sem slišal, da nekatera razmerja niso več imela skupne točke. To je žalostno. Ampak serija je bila izjemna."

Tanka je meja med zmago in porazom, poudarja Hrvat. Foto: Reuters

V pogovoru je prav tako poudaril, kako psihološko težko je trikrat zapored osvojiti naslov prvaka lige NBA: "Utrujen si, prav tako poškodovan. Vsako leto je težje. Ne moreš se kar sprehoditi do finala. Vedno pravim, da so košarkarji Utaha in Indiane prav tako trdo garali kot mi, se imeli radi, bili predani košarki, ampak so izgubili proti nam. In nihče ne reče besede o Indiani in Utahu. Linija med zmago in porazom je zelo tanka. In potem zmagaš, 25 let pozneje pa imajo o tebi 10 epizod na televiziji."