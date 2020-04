Dokumentarec o Michaelu Jordanu: Bil je košarkar, ki s svojimi igralci ni ravnal lepo

Praktično vsak ljubitelj košarke pozna legendarnega Michaela Jordana, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja s Chicago Bulls kar šestkrat osvojil naslov v severnoameriški ligi NBA. Že v ponedeljek bo na Netflixu dosegljiv nov dokumentarec o tem velikanu svetovnega športa z nazivom The last dance (Zadnji ples).

Prvotno je bil datum premiere načrtovan šele v juniju, ker pa je pandemija novega koronavirusa svetovni šport dodobra postavila na glavo in premešala koledarje, bo dokumentarec za ameriške ljubitelje športa na voljo že v nedeljo, zaradi časovnega zamika pa za evropske šele v ponedeljek.

Michael Jordan Foto: Getty Images

Obseden z uspehi

Gre za desetdelni dokumentarec o košarkarju z nazivom Air Jordan in takratni vladavini bikov iz Chicaga. Snovalci so skušali v njem še enkrat predstaviti vse športno znanje zdaj 57-letnega košarkarja, ki podoživlja takratne čase, ko je veljal za pravega obsedenca z uspehom.

"Že Jordan sam je priznal, da ga ljudje ne sprejmejo kot izredno pozitivno osebnost," je za časnik Bild am Sonntag, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, povedal nemški košarkarski velikan Dirk Nowitzki in dodal, da je v NBA sam izvedel njegovo zgodbo: "Bil je košarkar, ki je hotel vedno le zmagovati in zato s svojimi igralci ni ravnal lepo."

Ekipo iz Chicaga, kjer sta ob Jordanu takrat igrala tudi slovita Scottie Pippen in Dennis Rodman, je takrat praktično poznal vsak. Foto: Getty Images

V središču pozornosti je sezona 1997/98. Chicago Bulls so v sedmih letih kar petkrat osvojili naslov prvaka lige NBA. Med letoma 1991 in 1993 trikrat zaporedoma, nato pa še leta 1996 in 1997. Gre za obdobje, ko je košarka v smislu popularnosti prerasla med vodilne športe v svetu, osnovni zagon pa je dobila na olimpijskih igrah leta 1992 z nastopom prvega "Dream Teama" na olimpijskih igrah.

Ekipo iz Chicaga, kjer sta ob Jordanu takrat igrala tudi slovita Scottie Pippen in Dennis Rodman, je takrat praktično poznal vsak in v tistih časih je bila po priljubljenosti blizu najmočnejšim nogometnim kolektivom. Zato je bila ekipa tudi v sezoni 1997/98 pod drobnogledom.

Ob uspehu so v ospredju dokumentarca tudi karakterne lastnosti Jordana, Pippna, Rodmana in Steva Kerra. Foto: Getty Images

Posnetki, ki niso bili objavljeni še nikjer

Bulls so se soočali s težavami zaradi poškodb, egoizma v ekipi, sporom med trenerjem Philom Jacksonom in managerjem Jerryjem Krausejem in drugimi nevšečnostmi, ki so se preselile tudi v slačilnico. Za nameček med takrat že stare in izkušene igralce. In prav tematika, kako jim je uspelo v teh razmerah osvojiti še en naslov, je rdeča nit dokumentarca. Nastal je tudi na osnovi posnetkov, ki jih je takrat delala snemalna ekipa. Ta je celo leto spremljala košarkarje, a številni posnetki vse do zdaj niso bili objavljeni nikjer, zagotavljata ESPN in Netflix.

Ob uspehu so v ospredju dokumentarca tudi karakterne lastnosti Jordana, Pippna, Rodmana in Steva Kerra, zdajšnjega trenerja pri Golden State Warriors. Tudi presenečenja o karakterju divjega Rodmana, ki velja za takorekoč norega košarkarja, a je v slačilnici drugačen, in Jordana, ki kaže vso svojo obsedenost z zmagami.