Škot želi nastopiti v New Yorku in Parizu

Trikratni zmagovalec teniških turnirjev za grand slam Andy Murray upa, da bo nastopil na obeh letošnjih turnirjih za grand slam - odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku in odprtem prvenstvu Francije v Parizu.

Murray, ki je v začetku lanskega leta prestal operacijo kolka, je načrtoval, da se bo po dolgotrajnem okrevanju letošnjega marca vrnil na veliko teniško sceno, a je izbruh pandemije novega koronavirusa zaustavila njegove načrte.

"Nastopa na turnirjih za grand slam v New Yorku in Parizu sta moja prioriteta," je odločno dejal 33-letni Škot. Zanj bi bil to prvi turnir za grand slam po lanskem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu.

Nekateri igralci, kot sta trenutno oba prva zvezdnika svetovnega tenisa, Srb Novak Đoković in Španec Rafael Nadal, se še nista odločila o svojem nastopu v Flushing Meadowsu, oba pa sta bila predvsem kritična zavoljo številnih omejitev ter zdravstvenih in varnostnih ukrepov, ki jih bodo igralci deležni pred in med turnirjem v ZDA.

Bolečine v kolku ne čuti

Škota, zmagovalca turnirjev za grand slam v Wimbledonu 2013 in 2016 ter v New Yorku 2012, to ne moti, predvsem upa na varne zdravstvene razmere v času obeh velikih turnirjev v New Yorku in Parizu.

"V tem trenutku sem zelo samozavesten. V zadnjih treh ali štirih tednih sem veliko več vadil kot v preteklosti in ne čutim posebne bolečine v kolku," je še dodal Murray.

Turnir v New Yorku, ki bo potekal brez pristnosti gledalcev, bo na sporedu med 31. avgustom in 13. septembrom, turnir v Parizu pa med 27. septembrom in 11. oktobrom.

