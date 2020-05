Đoković bo imel težave, če se ne bo želel cepiti proti koronavirusu

"Osebno sem proti cepljenju. Ne bi si želel, da me kdo prisili, da dobim cepivo, da bom lahko potoval," je pred tedni povedal srbski teniški zvezdnik, ki je bil pred leti, ko je imel poškodbo komolca, tudi proti operaciji. Sprva je poskušal poškodbo pozdraviti brez operacije, a pozneje je le popustil in šel na operacijsko mizo.

"Če bomo lahko potovali in s tem zaščitili vse, se bo moral cepiti tudi Đoković, če bo želel nadaljevati z igranjem na najvišji ravni." Foto: Reuters

"Cepiti se bo moral tudi Đoković"

Rafael Nadal, španski teniški zvezdnik, je drugačnega mnenja in svojega srbskega kolega opozarja, da se ne bo mogel izogniti cepljenju, če bo to potrebno, da se bodo lahko vrnili iz karantene oziroma da se bodo lahko vrnili na teniška igrišča.

Teniški turnirji, tudi OP Avstralije, se trenutno spoprijemajo z velikimi težavami, na kakšen način bodo, če bo to sploh možno, organizirali turnirje. Če bo cepivo že na voljo in bodo to organizatorji to zahtevali, potem se bo Đoković težko izognil cepljenju.

"Če bomo lahko potovali in s tem zaščitili vse, se bo moral cepiti tudi Đoković, če bo želel nadaljevati z igranjem na najvišji ravni," je bil brez dlake na jeziku Rafael Nadal. "Vsi, tudi jaz. Vsi se bomo morali prilagoditi. Tako kot zdaj, ko moramo ostati doma. Če bo ATP zahteval, da se moramo cepiti, se bomo morali. To je podobno kot takrat, ko zaradi dopinga ne smemo jemati določenih zdravil," je še dodal 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak Đoković je letos še osmič zmagal na OP Avstralije. Bo naslednje leto sploh prišel v Melbourne? Foto: Gulliver/Getty Images

Napovedi niso najbolj rožnate

Glede na to, da je trenutno velika težava s potovanji, Craig Tiley, izvršni direktor Avstralske teniške zveze, meni, da bi OP Avstralije lahko izpeljali v drugi polovici januarja prihodnje leto. Na mizi imajo celo vrsto scenarijev, najbolj črn scenarij je, da bi lahko turnir v Melbournu celo odpovedali. Tudi po najbolj optimističnih napovedi turnir leta 2021 ne bo takšen, kot je bilo v navadi.

Predvsem želijo mednarodno omejiti turnir. A ne pri igralcih, ampak pri gledalcih, ki po navadi pridejo z vseh koncev sveta. Ideja je, da bi bili na tribunah lahko samo avstralski gledalci.

Teniški turnirji so trenutno prekinjeni do 13. julija, a bolj kot ne je jasno, da takrat še ne bomo gledali tenisa na najvišji ravni. Govori se, da bi se organizirali regijski turnirji. Tudi na Slovenski teniški zvezi razmišljajo v smeri, da bi organizirali domači turnir.