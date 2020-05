V torek sta se v živo na Instagramu pogovarjala teniška igralca Novak Đoković in Marija Šarapova. Obujala sta spomine in ob tem razkrila nekaj zanimivih zgodb, ki jih javnost do zdaj še ni poznala. Zanimivo je, kako sta se spoznala, Šarapova pa je Đokovića spomnila tudi na to, kako ga je v eni izmed reklam zadela v mednožje.

Marija Šarapova, zdaj že nekdanja profesionalna teniška igralka, in Novak Đoković sta si že od nekdaj blizu in sta vse do danes ostala prijatelja. Srbski teniški zvezdnik je Šarapovo podprl tudi v času njene dopinške afere, ko ji je bilo najtežje.

Zadetek v mednožje: "Lahko ponoviva"

Tokrat sta se po dolgem času pogovarjala v živo in že na začetku je beseda nanesla na njuno skupno snemanje reklam za znamko Head. "Tudi o tem lahko spregovoriva," je dejal Đoković, nato pa mu je v besedo skočila visokorasla Rusinja.

"Mislim, da sem te, ko sva nazadnje snemala, zadela v mednožje. Od takrat si zmagal na kar nekaj turnirjih za grand slam, zato mislim, da lahko to ponoviva. Mislim, da to dobro deluje nate," se je pošalila Šarapova in ob tem nasmejala prvega igralca sveta. "Takrat sem dobil nove 'žogice' in na koncu se je vse izšlo," je pripomnil 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Ko ji je predlagal večerjo, ga ni resno jemala

Zanimiva je tudi zgodba, kdaj in kako sta se spoznala. Šlo je za ekshibicijsko tekmo mešanih dvojic v Indian Wellsu, na kateri sta bila nasprotnika. "Bila sva mlada. Daleč od tega, da bi zmagal na turnirju za grand slam, ne vem, ali si sploh zmagal na kakšnem turnirju," je razkrila Šarapova, ki se še danes dobro spominja, kaj ji je dejal pred tistim dvobojem.

Natakar in star fotoaparat

"Dejal si, da ti moram plačati večerjo, če boš zmagal. Rekla sem si: 'V redu, kakorkoli. Kdo sploh je ta otrok?' Zmagal si in rekel: 'Danes greva na večerjo. Greva v japonsko restavracijo!' Mislila sem si: 'Ali resno misliš, da greva na večerjo?' Na koncu sva šla. Bilo je zabavno, ko si vzel star Kodakov fotoaparat in natakarja vprašal, ali naju lahko fotografira. In danes sva tukaj," je zanimivo anekdoto razkrila Šarapova.

Đokoviću ni preostalo drugega, kot da je prikimal tej zgodbi. Povedal je, da je na žalost tisti fotoaparat izgubil, in dodal, da mora priznati, da je tisti dvoboj namerno izgubila.

Novak Đoković je danes prvi igralec sveta. Foto: Gulliver/Getty Images

Občudovala je to, kako je napredoval

Govorila sta tudi o nekoliko resnejših temah. Tudi o tem, kako se je Đoković skozi leta razvil v vrhunskega igralca. Srb je imel na začetku kariere kar nekaj težav s telesno pripravo, danes pa velja za enega najbolj pripravljenih teniških igralcev. Šarapova ga je ob njegovem napredku občudovala.

"Spominjam se, da sem te gledala na pesku, ko si bil v krčih, in si mislila: 'Se mu bo sploh uspelo sestaviti?' To, da sem videla, kako ti je uspelo, je tisto, kar imam najraje v našem športu."

Marija Šarapova in Novak Đoković sta se od nekdaj dobro razumela. Foto: Gulliver/Getty Images

Teniškega igrišče noče niti videti

Visokorasla Rusinja je konec februarja sporočila, da končuje svojo profesionalno športno pot. A kot kaže, se je po športni karieri hitro znašla, saj zelo uspešno krmari v poslovnih vodah. V pogovoru z Đokovićem je priznala, da se je v zadnjih letih trmasto borila s svojim telesom. Zdaj pravi, da čuti olajšanje, ker njeno telo ne prestaja več takšnih naporov. Priznala je, da niti pomisli ne na to, da bi stopila na teniško igrišče.

"Oče me je vprašal: 'Si ne želiš iti na zasebno igrišče in udariti nekaj žogic?' Moj odgovor je bil: 'Ne. Ne. Ne!' Prejšnji večer sem šla v klet na sobno kolo in srčni utrip sem imela 172 udarcev na minuto. Spraševala sem se, zakaj se sploh tako ženem."

"Bila sem pripravljena na ta prehod in mislim, da sem imela dobro podlago. Rekla bi, da je prehod drugačen, kot sem si mislila. Sploh zaradi tega, s čimer se srečujemo v današnjem okolju," je še povedala nekdanja prva igralka sveta in petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam.