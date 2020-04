Novak Đoković: Ali mislite to, Hrvati in mi?

Novak Đoković in Goran Ivanišević že nekaj časa dobro sodelujeta. Foto: Twitter

Odnos med hrvaškim in srbskim narodom je zaradi vojne v nekdanji Jugoslaviji še vedno zelo občutljiva tema. Novak Đoković, trenutno najboljši teniški igralec sveta, je v svojih intervjujih večkrat poudaril, da je čas, da se na te stvari pozabi in da je treba živeti v mirnem duhu. Novak ima v svoji ekipi tudi hrvaškega trenerja Gorana Ivaniševića.

Foto: Sportida

Podobnega mnenja je tudi Božidar Maljković, legendarni košarkarski trener, ki je nekaj časa vodil tudi slovensko košarkarsko reprezentanco. Ta je v intervjuju za Večernji list razkril, da se je pred mesecem in pol v svoji pisarni pogovarjal z Đokovićem, beseda pa je je nanesla tudi na odnos med Hrvaško in Srbijo.

"Rekel sem mu, da razmišljava enako. Nato me je on vprašal: 'Mislite to, Hrvat in mi?' Prizadevava si, da bi zbližala dva naroda, ampak na družbenih omrežjih naju bodo uničili. Rekel mi je, da ga ne zanima, kaj si drugi mislijo o tem, in da se on trudi, da govori, kar misli in kar je dobro za vse," je razlagal košarkarski strokovnjak.

Novak Đoković je zastavo nosil že na OI v Londonu. Foto: Gulliver/Getty Images

Danes 68-letni Maljković je prepričan, da je Novak največji srbski športnik vseh časov. Poleg tega, da je vrhunski športnik, je po njegovem mnenju tudi izjemen človek. Ob tem je navedel primer iz njunega pogovora.

"Ponudili smo mu, da bi nosil našo zastavo na odprtju olimpijskih iger v Tokiu, a mi je odgovoril: 'Predsednik, osrečimo raje koga drugega. Jaz sem zastavo nosil že v Londonu, dajmo priložnost nekomu drugemu.' Zaradi tega sem tudi predlagal, da se beograjski trg Terazije preimenuje v Trg Novaka Đokovića, ampak so me takoj napadli, ker to naj ne bi bilo po predpisih," je povedal Maljković, ki se še zelo dobro spominja, kdaj je prvič slišal za Novaka.

Za Novaka Đokovića je prvič slišal, ko je imel ta 19 let. Foto: Gulliver/Getty Images

Ko je imel največjo krizo, je prišel intervju s pravim naslovom

Leta 2006 je sedel na Firulama v Splitu v družbi športnikov, med katerimi je bil tudi Goran Ivaniševeić, današnji trener Đokovića. Eden izmed njih mu je takrat dejal, da imajo v Srbiji teniškega igralca, ki bi bil lahko prvi na svetu.

"Takrat sem prvič slišal zanj, bil je star 19 let. Bilo je obdobje, ko je Novak razmišljal, da bi pustil tenis. Bil je v krizi in ravno takrat je izšel intervju z mano, kjer je bil naslov, da bo Novak nekoč prvi igralec sveta," se je spominjal Maljković.

Đoković se je tudi v času koronavirusa pokazal, da ima veliko srce, saj je ni pomagal samo Srbiji, ampak tudi drugim državam. Med drugim je pomagal tudi fundaciji v Španiji, ki sta jo zagnala teniški igralec Rafael Nadal in košarkar Pau Gasol.