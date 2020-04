Marija Šarapova je zaradi odziva doživela šok

Marija Šarapova, ki je pred kratkim končala profesionalno teniško kariero, je vajena že vsega, saj velja za eno najbolj priljubljenih športnic na svetu. A še vedno obstajajo stvari, ki jo presenetijo. Četrtega aprila je na družabna omrežja objavila videoposnetek, na katerem je svoje sledilce prosila, naj ji pošljejo sporočilo, ob tem pa pustila telefonsko številko. V času karantene, ko je druženje zelo omejeno, je želela s svojimi sledilci ostati na nek način povezana.

Marija Šarapova je bila že v času svoje športne kariere zelo priljubljena. Foto: Gulliver/Getty Images

Samo v dveh urah je številka narasla na 600 tisoč

Koliko je visokorasla Rusinja dobila sporočil, verjetno ve samo ona. A glede na število ogledov videoposnetka, ki ga je objavila na družbenem omrežju Twitter, je moral telefon "ponoreti". V prvih dveh urah je imel videoposnetek neverjetnih 600 tisoč ogledov. Število ogledov pa je eksponentno raslo. Še ne dva dni pozneje se je petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam znova oglasila. Bila je naravnost presenečena nad odzivom.

"2,2 milijona ogledov v 40 urah. Moje trenutno stanje telefona …"

2.2 million views in 40 hours. My current phone status... 🤯 https://t.co/JBz3jTcZEE pic.twitter.com/3LhexYt9t9 — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 5, 2020

Do četrtka že 3,8 milijona ogledov

Sporočil bi bilo verjetno še veliko več, vendar je bila njena številka geografsko omejena samo na ZDA. Še najbolj prikrajšani so bili ruski oboževalci. Mnogi so želeli, da bi odprla še kakšno drugo aplikacijo na to telefonsko številko (WhatsApp). Tisti, ki so imeli srečo in so ji poslali sporočilo, verjetno še vedno čakajo na njen odgovor. V četrtek zvečer je imel njen videoposnetek že 3,8 milijona ogledov.

Marija Šarapova ima že nekaj let svojo verigo sladkarij. Foto: Gulliver/Getty Images

Zelo dobro se je znašla v poslovnem svetu

Glede na to, da je bila vrhunska teniška igralka, se Šarapova danes dobro znajde tudi v poslovnih vodah. Bila je dovolj zrela, da je še v času športne kariere našla pravo mero med profesionalno teniško kariero in poslovnim delom. Danes je v poslovnih vodah že zelo izkušena, kar je očitno tudi pri njenih poslovnih odločitvah, pri tem pa zelo dobro uporablja svoje ime.