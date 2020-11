Teniški zvezdnik zaradi obtožb o nasilju pod vse hujšimi pritiski

Pred Aleksandrom Zverevom so težki dnevi. Prejšnji teden ga je Olga Šaripova, njegovo nekdanje dekle, obtožila hudega fizičnega nasilja. Že pred tem je odjeknila novica, da Zverev pričakuje otroka z dekletom, s katerim ravno tako nista več par. Brenda Patea, ki je noseča 20 tednov, je za Bild povedala, da bo otroka vzgajala sama in da ne želi, da Zverev sodeluje pri vzgoji. Zverev je pozneje otroka priznal, medtem ko je za nasilje dejal, da gre za čisto izmišljotino.

Predvsem obtožbe o nasilju, Zverev naj bi svojo nekdanjo partnerico tepel in jo skoraj zadušil z blazino, so dobile velike razsežnosti na družbenih omrežjih. Veliko število Olginih podpornikov je s sporočili zasulo Instagramov profil turnirja serije masters v Parizu. Tam namreč igra tudi Aleksander Zverev. Podporniki Olge Šaripove so na profil zapisali: #IStandWithOlya (podpiram Oljo, op. p.). Zapise so organizatorji turnirja kmalu odstranili.

Tisti najbolj zagreti celo zahtevajo, da 23-letnega Nemca začasno izključijo. Zverev je bil do zdaj v svojih zapisih precej kratek in skop in se po tistem ni več oglašal. Precej verjetno je, da se bo vsa zadeva preselila na sodišče ali pa se bo zgodil sporazum. A Olga Šaripova je že takoj napovedala, da od njega noče ničesar, ampak želi le, da bo pravici zadoščeno.

Asked an NBA executive what would happen to Zverev if he played basketball, given the allegations. Response: “He would likely be provisionally suspended with pay pending the outcome of the investigation; at least under the NBA’s applicable domestic violence policy.”