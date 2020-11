Obtožen je, da jo je pretepal, a on se le nasmehne

Foto: Guliver/Getty Images

Šaripova v obsežnem intervjuju razkrila grozljive podrobnosti

Aleksander Zverev, eden najboljših teniških igralcev, se v zadnjih dveh tednih sooča s hudimi obtožbami. Olga Šaripova, njegovo nekdanje dekle, ga je najprej obtožilo nasilja na družbenem omrežju Instagram, nekaj dni nazaj pa smo lahko prebrali obširen intervju, kjer je razkrila nekaj grozljivih podrobnosti iz njunega razmerja. Bilo je že tako hudo, da si je želela vzeti življenje. Treba je povedati, da do zdaj ni še nobenih trdnih dokazov, prav tako pa je Zverev vse obtožbe zanikal.

"Poznava se že od mladih nog in imela sva veliko skupnih trenutkov. Zelo mi je žal, da daje takšne izjave. Te obtožbe preprosto ne držijo. Imela sva razmerje, ki se je že zdavnaj končalo," je bil prvi odziv 23-letnega teniškega igralca.

Brenda Patea, prav tako nekdanje dekle Aleksandra Zvereva, je pred kratkim izjavila, da nima nobenih stikov z nemškim igralcem. Foto: Gulliver/Getty Images

Kmalu bo postal oče, a tudi zdaj že nekdanjim dekletom

Prav tako je prišlo na dan, da bo prihodnje leto dobil otroka, zdaj že s prav tako nekdanjim dekletom Brendo Patea. Ta je dejala, da s teniškim igralcem nimata nobenih stikov, da želi otroka vzgajati v zdravem okolju in da lahko sama skrbi zanj. S tem je nekako namignila, da Zvereva ne želi zraven.

Na igrišču mu gre zelo dobro

Kljub vsem težavam, ki se mu kopičijo v zasebnem življenju, sedmi igralec sveta trenutno igra odličen tenis. To namreč kažejo tudi njegovi rezultati. Dvakrat je zmagal v nemškem Kölnu, v Parizu na turnirju serije masters pa je prišel do finala.

"Vem, da je veliko ljudi, ki bodo poskušali izbrisati nasmeh iz mojega obraza, ampak jaz se še vedno nasmehnem pod masko." Foto: Reuters

Lahko poskušajo še naprej, ampak on se jim le nasmehne

Vseeno se Zverev vprašanjem na to temo v času turnirja v Parizu ni mogel izogniti. Nazadnje je bilo to v nedeljo, kjer ni kazal nobenih znakov napetosti ali česa podobnega. Spomnimo, da je imel Zverev pred časom igralsko krizo, potem ko se je sprl z zdaj že nekdanjim mendežerjem. Te (ne)resnične obtožbe mu do zdaj niso prišle do živega.

"Vem, da je veliko ljudi, ki bodo poskušali izbrisati nasmeh iz mojega obraza, ampak jaz se še vedno nasmehnem pod masko," je uvodoma povedal letošnji finalist OP ZDA in dodal: "Tako na igrišču kot tudi zunaj igrišča je vse odlično. V mojem življenju je vse odlično in kmalu bom postal oče … Tisti, ki se trudijo (da mu izbrišejo nasmeh z obraza op. p.), lahko to še naprej poskušajo, ampak jaz se še vedno nasmehnem, ampak pod masko se tega ne vidi."