Oglasil se je športnik, ki je bil obtožen hudega nasilja

V torek je v javnost prišla informacija, da je bila končana preiskava proti teniškemu igralcu Aleksandru Zverevu, ki ga je nekdanje dekle, Rusinja Olga Šaripova, na družbenih omrežjih in pozneje tudi v intervjujih obtožilo hudega fizičnega nasilja. Po njenih besedah naj bi jo Zverev večkrat udaril, dušil z blazino in zapiral v hotelske sobe. Stvar naj bi prišla že tako daleč, da si je v nekem trenutku nameravala vzeti življenje.

Vesel sem, da je pravica zmagala

Po več kot enoletni preiskavi so iz teniškega združenja ATP sporočili, da proti Nemcu niso našli nobenih dokazov in da ne bo kaznovan. Ob tem je odleglo tudi 25-letnem teniškemu igralcu. Ta je sporočil, da je hvaležen združenju ATP, da je po preiskavi ugotovilo, da ni dokazov, da bi psihično in fizično zlorabljal nekdanje dekle. Preiskava je trajala dolgo, saj se je začela že oktobra 2021. "Od začetka sem govoril, da sem nedolžen, in zanikal vse brezsmiselne obtožbe proti meni." Foto: Guliverimage "Primer sem dobil pred sodišči v Nemčiji in Rusiji. Vesel sem, da je pravica zmagala. Moralo je biti tako," je po preiskavi povedal nekdanji drugi igralec sveta.

"Od začetka sem govoril, da sem nedolžen, in zanikal vse brezsmiselne obtožbe proti meni. Vseskozi sem sodeloval z združenjem ATP in hvaležen sem jim, da so raziskali celoten primer. Odločitev je na podlagi vseh dokazov sprejela tretja, neodvisna stran," je poudaril Zverev, ki se je vsem zahvalil za podporo.

"Zdaj se končno lahko osredotočim na tisto, kar najbolje znam – na igranje tenisa. Hvala vsem prijateljem in družini, ki so bili ob meni v teh težkih časih," je še povedal trenutno 14. igralec sveta.

Ustanovili so posebno komisijo

Za ta primer je bila ustanovljena posebna komisija. Preiskavo je vodila varnostna služba Lake Forest Group. Vodila sta jo dva zasebna detektiva, ki imata dolgoletne izkušnje na tem področju. Pogovore so opravili tako z Zverevom kot Šaripovo. Med drugim so govorili še s 24 ljudmi, vključno z družino, prijatelji, teniškimi igralci in drugimi ljudmi iz združenja ATP.

Prav tako so imeli vpogled v besedilna sporočila, datoteke in fotografije, ki sta si jih izmenjala teniški igralec in njegova nekdanja izbranka.

Olga Šaripova je pred časom dejala, da je pripravljena iti na detektor laži in s tem dokazati, da govori resnico. Foto: Gulliver/Getty Images

Rusinja se še ni odzvala

Olga Šaripova se za zdaj še ni odzvala. Že pred časom je dejala, da svoje pravice ne namerava iskati na sodišču in da noče nobene odškodnine. S svojim razkritjem želi le pomagati ženskam, ki so se znašle v podobnem položaju in nimajo nikogar, na katerega bi se lahko obrnile.

"Tepli so me in ne bom več molčala. Želim povedati osebno in težko zgodbo iz svoje preteklosti. To pišem zato, da dekleta, ki so ali so bila v enakem položaju, ne bi bila sama in da bi imela moč, da živijo naprej. Bila sem žrtev nasilja v družini," je že pred časom zapisala Šaripova in dejala, da je pripravljena iti tudi na detektor laži.

