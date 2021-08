Olimpijski prvak pod hudimi obtožbami: Nisem je zlorabil

Aleksander Zverev, teniški olimpijski prvak in četrti igralec sveta, se je znova znašel pod hudimi obtožbami. Pred dnevi se je namreč pojavil obširen članek, v katerem so zapisane podrobnosti o njegovi domnevni fizični in psihični zlorabi Olge Šaripove, njegovega nekdanjega dekleta.

Olga Šaripova je že lani z obtožbami Aleksandra Zvereva močno razburkala teniško in športno javnost, potem ko je odkrito spregovorila o domnevni psihični in fizični zlorabi. Takrat je med drugim zapisala, da jo je Zverev močno udaril in dušil z blazino … Kmalu zatem je dala tudi prvi obsežen intervju.

Šaripova je že pred tem dejala, da svoje pravice ne bo šla iskat na sodišče, ampak s tem želi spodbuditi ostale ženske, ki doživljajo kaj podobnega in molčijo. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Zakaj ne poveš resnice?"

Pred dnevi, deset mesecev po prvem intervjuju, so na spletni strani slate.com objavili dodatne podrobnosti domnevnega fizičnega in psihičnega nasilja nad Olgo Šaripovo. Šaripova je že pred tem dejala, da svoje pravice ne bo šla iskat na sodišče, ampak s tem želi spodbuditi ostale ženske, ki doživljajo kaj podobnega in molčijo.

"Mnoga dekleta v takšnih situacijah molčijo. O tem ne želijo govoriti, ker se bojijo komentarjev, da njihove trditve ne držijo. Želela sem samo pokazati, da o tem ni težko govoriti. Zavedaš se, da si povedal resnico, da nisi slab človek in da si tega nisi zaslužil."

Stik med Zverevom in Šaripovo je že dolgo prekinjen, zato ga mlada Rusinja skozi članek sprašuje: "Zakaj ne poveš resnice? Ne gre zame, gre za tvoje življenje. Moraš biti pošten do sebe."

Foto: Reuters

Aleksander Zverev je že pred časom zanikal prvi del obtožb in dejal, da je za njegovo masko (zaradi pandemije je moral nositi masko, op. p.) še vedno skrit nasmeh. Na včerajšnji novinarski konferenci pred OP ZDA pa je znova odločno zanikal kakršnokoli zlorabo nad Olgo.

"Vedno sem govoril, da so vse obtožbe neresnične. Sodišče je to potrdilo. Glede tega nimam nič več za povedati, ker, kot sem rekel, je sodišče to potrdilo."

Mnogi se ob tej izjavi sprašujejo, katero je to sodišče, saj primer nikoli ni prišel na sodišče.

Aleksander Zverev in Olga Šaripova, ko sta bila še par. Foto: Gulliver/Getty Images

Zverev je že aktiviral svoje odvetnike

Že pred tem je na družbenih omrežjih Nemec objavil svoj zapis, kjer znova odločno zanika, da je zlorabil svoje nekdanje dekle. V vso zadevo je vključil tako nemške kot tudi ameriške odvetnike. Zapisal je, da so njegovi odvetniki že pridobili predhodno odredbo proti viru in avtorju, ki je objavil lažne obtožbe. "Odvetniki so začeli nadaljnje postopke proti viru in avtorju. Kategorično in nedvoumno zanikam, da sem zlorabil Olgo."

Aleksander Zverev je v Tokiu postal olimpijski prvak. Kako bodo zadnje obtožbe vplivale na njegovo igro? Foto: Reuters

"Ostajamo pri poštenem in natančnem poročanju"

Na obtožbo se je že odzvala tudi Katie Rayford, direktorica spletne strani slate.com. "Danes smo bili seznanjeni, da je Aleksander Zverev začel pravni postopek proti Slateju. Čeprav Slate ne komentira nerešenih pravnih postopkov, ostajamo pri poštenem in natančnem poročanju, ki temelji na več virih in intervjujih."

Here is Slate's response to Alexander Zverev's statement from earlier today, which he did not provide when asked prior to publication. pic.twitter.com/dvjEZicvsp — Katie Rayford (@katie_rayford) August 27, 2021

Vsi ti zapleti pa očitno na Zvereva ne vplivajo, saj v letošnji sezoni kaže izjemen tenis. Pred kratkim je na OI v Tokiu postal olimpijski prvak, prav tako pa na letošnjem OP ZDA sodi med glavna favorite za zmago. V prvem krogu bo njegov nasprotnik Američan Sam Querrey.