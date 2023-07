Nasilje: kako se bo nemški zvezdnik tokrat ubranil hudih obtožb?

Aleksander Zverev je izjavil, da bodo vse uredili njegovi odvetniki. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kot navaja nemški medij, naj bi Zvereva zdaj nasilja obtožila Brenda Patea, njegovo nekdanje dekle, s katerim imata otroka. Ta je že leta 2021 dvignila kar nekaj prahu, ko je razkrila, da nosi njegovega otroka, a z Zverevom prekinila vse stike in dala jasno vedeti, da ga ne želi zraven pri vzgoji otroka.

Obtožen povzročitve hudih telesnih poškodb

Kot je poročal nemški RTL, nemško državno tožilstvo v Berlinu 26-letnega Zvereva obtožuje povzročitve hudih telesnih poškodb. Patea je ob tem zanikala, da bi bile obtožbe povezane z morebitno finančno odškodnino.

Zverev, ki je trenutno na turnirju v Hamburgu, kjer bo danes igral prvi dvoboj, je bil na novinarski konferenci zelo kratek: "Zavračam vse obtožbe. Moji odvetniki bodo poskrbeli za vse. To je vse, kar imam povedati," je dejal aktualni olimpijski prvak v tenisu.

Obtožila ga je že Rusinja, a ni bilo zadostnih dokazov

Spomnimo, da se je nekdanji tretji igralec sveta že pred časom znašel pod hudimi obtožbami, ko ga je na družbenih omrežjih zaradi nasilja javno okrcala mlada Rusinja Olga Šaripova. Ta je dejala, da ne želi nobene odškodnine, ampak da želi s svojimi razkritji le pomagati ženskam, ki so se znašle v podobnem položaju in nimajo nikogar, na katerega bi se lahko obrnile.

Primer je preiskovala neodvisna komisija, ki je na začetku tega leta ugotovila, da ni našla dovolj zadostnih dokazov za utemeljitev obtožb o družinskem nasilju.

Pred časom ga je javno očrnila že Olga Šaripova. Foto: Gulliver/Getty Images

V njunem razmerju je šlo tako za psihično kot tudi fizično zlorabo. Prvič se je nad njo fizično znesel na turnirju v Monte Carlu. Za tem so se stvari le slabšale. Zelo hudo je bilo v New Yorku in Ženevi. "Kričala sem in zaradi tega me je vrgel na posteljo in mi obraz pokril z blazino. Nisem mogla dihati in želela sem le pobegniti," je pripovedovala zgodbo z OP ZDA, ko se je Šaripova bosa in s telefonom v roki znašla sredi New Yorka.

Zverev in Šaripovo že dolgo nista v stikih, zato ga je mlada Rusinja prek članka takole izzvala: "Zakaj ne poveš resnice? Ne gre zame, gre za tvoje življenje. Moraš biti pošten do sebe."

