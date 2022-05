Še vedno je nad njim senca dvoma zaradi nasilja nad nekdanjim dekletom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksander Zverev in težave

Aleksander Zverev ta trenutek velja za enega najboljših teniških igralcev na turneji. Njegova športna pravljica se je razblinila, potem ko naj bi bil domnevno nasilen do svojega nekdanjega dekleta Olge Šaripove. Ta svoje pravice ne želi iskati na sodišču, ampak je s svojim izpostavljanjem v javnosti želela opozoriti na nasilje nad ženskami. Vse to je Šaripova dokazovala s fotografijami in sporočili.

Olga Šaripova, nekdanje dekle, ga je Foto: Guliverimage/Getty Images

Zverev je vse obtožbe odločno zanikal, preiskavo pa je sprožilo tudi združenje ATP, ki primer še vedno preiskuje. Da je 25-letni teniški igralec nagle jeze, se je izkazalo na letošnjem turnirju v Acapulcu, ko je stresal jezo nad sodnikom in se z loparjem znesel nad stolom, na katerem je sedel glavni sodnik. Takrat so Zvereva izključili s turnirja.

Zdi se, da rezultatsko Zverev nima krize, a vseeno je priznal, da zaradi vseh težav ne more biti povsem osredotočen na igrišču. Po finalu Madrida so ga vprašali, kako poteka preiskava zoper njega. "Dokler ne dokažeš, da nisi kriv, potem si v tem svetu kriv. Upam, da se bo kmalu vse končalo, da bom lahko mirno igral in da bom osredotočen na tenis."

Aleksander Zverev je razočaran nad delom ATP v Madridu. Foto: Reuters

ATP je opravil sramotno delo

Zverev pa se je prav tako pritoževal nad nehumanimi urniki dvobojev, a ob tem vseeno priznal, da včeraj v nobenem primeru ne bi mogel premagati Carolsa Alcaraza. Šele 19-letni Španec ga je odpravil z izidom 6:3 in 6:1, igralca pa sta na turnirju preživela eno uro in eno minuto.

"Moram povedati, da je ta teden ATP opravil sramotno delo. Pred dvema dnevoma sem šel spat ob 4.00 ali 4.30 zjutraj. V soboto sem šel v posteljo ob petih zjutraj. Kakšna normalna oseba bi verjetno komaj ostala budna, jaz pa sem igral finale proti Alcarazu, ki je za mene trenutno najboljši igralec sveta," je povedal Zverev, ki je priznal, da je Španec povsem zasluženo dobil turnir.