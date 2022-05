Čudežni najstnik po Nadalu in Đokoviću ugnal še Zvereva!

Španski teniški biser ostaja neporažen v finalih turnirjev. To je bil njegov peti finalni nastop, osvojil je še peto lovoriko. Lani je dočakal prvenec blizu Slovenije, v Umagu, letos pa je bil najboljši v Riu de Janeiru, Miamiju, Barceloni in Madridu.

Foto: Reuters

Mladi Španec navdušuje iz dvoboja v dvoboj. Pa ne samo to, že pri devetnajstih letih podira "mladostniške" rekorde, v zadnjih dveh dneh pa je na kolena spravil najprej Rafaela Nadala, nato še prvega igralca sveta Novaka Đokovića, v finalu pa še drugega nosilca in branilca naslova Aleksandra Zvereva. Pravzaprav je sploh prvi igralec, ki je na istem turnirja na pesku premagal tako Nadala kot Đokovića. Mlademu športniku iz Murcie napovedujejo svetlo prihodnost in že danes spada med favorite za letošnji turnir OP Francije.

Players to defeat both Nadal and Djokovic at same event:



Nalbandian, 2007

Ferrer, 2007

Roddick, 2008

Davydenko, 2009

Soderling, 2009

Ljubicic, 2010

Federer, 2010

Wawrinka, 2014

Del Potro, 2016

Thiem, 2020

Medvedev, 2020

Alcaraz, 2022*



*Only man to do it on clay! pic.twitter.com/gxAFmplZC7