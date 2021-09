Čudežna britanska najstnica senzacionalno osvojila OP ZDA!

Komaj 18-letna Britanka Emma Raducanu je v velikem finalu teniškega OP ZDA po slabih dveh urah premagala Kanadčanko Leylah Fernandez (6:4 in 6:3) ter postala prva zmagovalka grand slam turnirja v New Yorku, ki si je pot do lovorike izborila neposredno prek kvalifikacij. Raducanujeva, ki se bo na WTA lestvici povzpela na 23. mesto, na poti do senzacionalnega uspeha ni izgubili niti enega niza!

Verjetno pred začetkom turnirja nihče ni pričakoval takšnega razpleta. V finalu sta se namreč udarili šele 19-letna Leylah Fernandez in leto dni mlajša Emma Raducanu, ki se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije. Obe sta premagovali največja imena svetovnega ženskega tenisa, prav tako pa sta postali ljubljenki ameriškega občinstva.

A v finalu je lahko zmagala le ena. Izkazalo se je, da je v boljši formi Raducanujeva, ki je premagala Kanadčanko v dveh nizih in s tem poskrbela za neverjeten dosežek, saj na turnirju, na katerem je igrala tudi kvalifikacije, ni izgubili niti enega samcatega niza!

Foto: Reuters

Raducanujeva, ki je pred finalom na jakostni lestvici zasedala komaj 150. mesto, sploh še ni nastopila na ''navadnem'' WTA turnirju. Drugič se je potegovala za nastop na grand slam turnirju in v drugo dobila prav vse dvoboje in se s tem vpisala v zgodovino, ki je lovoriko na turnirju velike četverice dobila že v drugem poizkusu! Prekinila je 44-letni niz čakanja Velike Britanije na novo zmagovalko grand slam turnirja. Zadnja pred njo je bila leta 1977 Virginia Wade (Wimbledon), ki je v živo spremljala današnji finale.

The first chapter in what is sure to be a stellar story. pic.twitter.com/Idu5Xna4kK — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Raducanujeva je postala najmlajša zmagovalka ''grand slama'' po letu 2004 (Marija Šarapova). V teniško poletje je vstopila kot 366. igralka na svetu, po novem pa je na WTA lestvici pred njo le še 22 tekmic. Če je poprej na turnirjih zaslužila dobrih 35 tisoč dolarjev, je z zmago v New Yorku prejela ček v vrednosti poltretjega milijona ameriških zelencev. Prislužila si ga je v treh tednih, od kvalifikacijskega turnirja do velike zmage v finalu!

Očeta Fernandezove ni bilo na tribunah Jorge Fernandez, oče Leylah Fernandez, v soboto na tribunah ni podpiral hčerke ob njenem najpomembnejšem dvoboju v karieri. In kaj je razlog za to? "Da, zelo sem vraževeren in moja hčerka tudi. To deluje in tega zdaj ne bomo uničili. Zadnjič sem se prikazal v finalu na turnirju v Acapulcu in je izgubila. Sovražil sem se naslednja dva meseca in o tem nisem hotel z nikomer govoriti," je pred finalom pojasnil Jorge.

Foto: Reuters

Igralki sta se v članski konkurenci pomerili šele prvič, pred tem pa sta se srečali v mladinski konkurenci leta 2018 v drugem krogu Wimbledona. Takrat je bila po dveh nizih boljša Emma Raducanu. Tri leta pozneje se je zgodba ponovila v New Yorku.

Foto: Reuters

To je bil tudi prvi finale na OP ZDA po letu 1999, v katerem sta se pomerili najstnici. Nazadnje sta kot najstnici v finalu igrali Serena Williams in Martina Hingis.