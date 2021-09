"To je dekle, ki ima vse"

Britanska teniška igralka, ki ima romunske in kitajske korenine, se je prebila v četrtfinale letošnjega turnirja za grand slam na OP ZDA. V sredo jo čaka dvoboj za polfinale, njena nasprotnica pa bo Švicarka Belinda Bencic, aktualna olimpijska prvakinja.

Foto: Guliverimage

Njen talent in kakovost je opazila tudi Martina Navratilova, ena najboljših teniških igralk vseh časov. "Veliko smo o njej govorili v Wimbledonu, vrnila se je in skoraj ni izgubila nobene igre. Že, ko nekoga vidiš prvič, vidiš, da je nekaj posebnega. In ona je ena izmed tistih.

"Kako se pride v New York – prideš na osrednje igrišče in premagaš Američanko v četrtfinalu. Glavo ima na pravem mestu in to je treba nadzorovati, to je treba vedeti. Odlična ocena za tenis in za psihološko pripravo, saj v vsakem trenutku na igrišču ve, kaj dela in kaj mora narediti. Najtežje je priti do psihološke stabilnosti, ampak ona to že ima," je uvodoma za Amazon Prime povedala Navratilova in o mladi teniški zvezdnici še dodala.

Kaj takšnega redko vidimo

"Njena tehnika je izjemna. Njen teniški IQ (inteligenčni količnik op. p.) je zelo visok. Redko vidimo, da nekdo tako nadzoruje svoja čustva. Ona ima vse," je še dejala 18-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam med posameznicami.

Martina Navratilova občuduje mlado Britanko. Foto: Guliverimage/Getty Images

V sedmih dvobojih ni oddala še niti enega niza

Ne, da Emma Raducan samo navdušuje s svojimi predstavami v New Yorku, ampak je tudi zelo dominantna. Raducanova, ki se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije, v sedmih dvobojih ni oddala niti enega niza. Že dovolj zgovoren je podatek, da je v tretjem krogu in osmini finala oddala vsega skupaj štiri igre.

Z njenimi rezultati prihajajo tudi druge obveznosti.