Pravljice kanadske najstnice še ni konec

Na letošnjem OP ZDA lahko spremljamo kar nekaj mladih igralcev, ki navdušujejo in z vrhunsko igro presenečajo svoje nasprotnike. Ena od njih je šele 19-letna Leylah Fernandez, ki v New Yorku živi svoje teniške sanje.

Trenutno 73. igralka je v tretjem krogu izločila Naomi Osako, štirikratno zmagovalko turnirjev velike četverice, za tem pa še Angelique Kerber, ki ima v svoji vitrini tri zmage s turnirjev za grand slam, v četrtfinalu pa je premagala še peto nosilko Elino Svitolino. Prvi niz je dobila s 6:3, drugega izgubila s 3:6, v tretjem pa je zmagovalko odločil tie-break, po katerem se je veselila mlada Kanadčanka.

19-YEAR-OLD LEYLAH FERNANDEZ DOES IT AGAIN!



She becomes the youngest player to defeat two WTA Top-5 players at the same major since 17-year-old Serena Williams at the 1999 #USOpen pic.twitter.com/vFib8J52iw