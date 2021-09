Olimpijska zmagovalka že v četrtfinalu, Britanka še naprej navdušuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belinda Bencic se je po zmagi nad Poljakinjo Igo Swiatek s 7:6 (12) in 6:3 uvrstila v četrtfinale. Foto: Guliverimage

Švicarska teniška igralka Belinda Bencic se je po zmagi nad Poljakinjo Igo Swiatek s 7:6 (12) in 6:3 uvrstila v četrtfinale letošnjega zadnjega turnirja za grand slam v New Yorku. Zanesljivo se je v četrtfinale prebila tudi Britanka Emma Raducanu.

Letošnja olimpijska prvakinja iz Tokia Belinda Bencic se je uvrstila v četrtfinale. V osmini finala je ugnala Poljakinjo Igo Swiatek, ki je letos sicer edina igralka, ki se je na vseh štirih turnirjih za grand slam uvrstila v drugi teden turnirja. Švicarka se bo bo za preboj v polfinale pomerila z Britanko Emmo Raducanu, ki je ugnala Američanko Shelby Rogers.

Britanska zvezdnica zadnje čase s svojo igro zelo navdušuje. Raducanova, trenutno 150. igralka sveta, je igrala proti Shelby Rogers in zmagala s 6:2 in 6:1. Raducanova je že pred tem v tretjem krogu odpihnila Saro Sorribes Tormo, potem ko jo je premagala z izidom 6:0 in 6:1.

Emmo Raducanu še naprej kaže odlične predstave. Foto: Guliverimage

Karolina Pliškova, četrta nosilka turnirja je v dveh nizih premagala Rusinjo Anastasijo Pavuljčenkovo. Dvoboj se je končal s 7:5 in 6:4.

Bianca Andreescu je spet na ravni kot takrat, ko je leta 2019 zmagala OP ZDA. Šesta nosilka turnirja bo Grkinja Maria Sakkari. Do zdaj sta odigrali le en medsebojni dvoboj. Letos je bila v Miamiju po treh nizih boljša pet let mlajša Kanadčanka. Bomo videli, kako bo tokrat, saj tudi Sakkarijeva kaže zelo dober tenis.

Pred tem so se med osem prebile tudi Ukrajinka Jelina Svitolina, Kanadčanka Leylah Fernandez, Čehinja Barbora Krejčikova in Belorusinja Arina Sabalenka.

Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku se je ponoči poslovila še zadnja slovenska predstavnica Andreja Klepač. V paru s Hrvatico Darijo Jurak sta ju v osmini finala ustavili mladi Američanki 17-letna Coco Gauff in Catherine McNally s 6:4 in 6:4.

V prvem nizu sta Američanki slovensko-hrvaški navezi enkrat odvzeli servis, svojega pa izkoristili 100-odsotno. V drugem nizu sta imeli priložnost za slavje tudi Klepačeva in Jurakova, ki sta si priigrali pet žogic za odvzem servisa nasprotnicama, a izkoristili le eno, da sta se približali z 2:5 na 4:5, nato pa sta sami žal izgubili še en servis.